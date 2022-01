A meta “foi perdida”, reconheceu o porta-voz do Governo, Steffen Hebestreit, numa conferência de imprensa, sublinhando que a taxa de vacinação está “significativamente melhor”, mas que ficou aquém dos 80% pretendidos pelo Governo.

Covid-19

Alemanha falha meta de ter 80% da população com pelo menos uma dose da vacina

O Governo alemão não irá atingir a meta proposta de 80% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 até ao final de janeiro.



Hoje, no último dia do mês, as estatísticas oficiais mostram que 75,8% dos 83 milhões de habitantes da Alemanha receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, 74% tem as duas doses da vacina e outros 52,8% receberam a dose de reforço da vacina.

Hebestreit observou que o ritmo de vacinação, que em dezembro chegou a superar um milhão de doses da vacina administradas por dia, diminuiu no Natal e não recuperou como esperavam as autoridades. Na semana passada, uma média de 351.000 vacinas foram administradas por dia.

A Alemanha decidiu há uma semana manter várias restrições devido ao aumento das infeções, mas sem as reforçar. O chanceler alemão, Olaf Scholz, também anunciou uma nova campanha publicitária para incentivar a vacinação.

