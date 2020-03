Apenas os trabalhadores transfronteiriços poderão passar a fronteira.

Alemanha exige certificado para passar a fronteira

Depois de anunciar o encerramento de três das suas fronteiras, a Alemanha decidiu reforçar os controlos na sua fronteira com o Luxemburgo. Apenas os trabalhadores transfronteiriços poderão agora atravessar a fronteira entre a Alemanha e o Luxemburgo. As autoridades alemãs e luxemburguesas tomaram esta decisão no domingo à noite. Para o fazer, terá de provar que "é necessário atravessar a fronteira entre a Alemanha e o Luxemburgo", caso contrário a polícia alemã não o deixará passar. Um certificado foi, portanto, disponibilizado pelo governo do Grão-Ducado esta noite.

Deve ser devidamente preenchido pelo empregado, bem como pelo empregador, que o deve assinar para que seja válido.

Embora esta medida tenha sido tomada para facilitar o trânsito de trabalhadores transfronteiriços, o governo luxemburguês recomenda vivamente tanto às empresas como aos particulares que recorram ao teletrabalho e que limitem o mais possível as suas viagens.