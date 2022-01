No entanto, o ministro da Saúde alemão apela a que as pessoas aproveitem as vacinas de reforço imediatamente e não esperem por possíveis vacinas adaptadas à nova variante.

Pandemia

Alemanha espera atingir 400 mil infeções diárias mas considera Omicron controlada

Apesar do número elevado de casos de covid-19 no país, o Ministério da Saúde alemão considera que a variante Omicron está controlada e que as medidas adotadas para conter a enorme vaga de infeções provocada pela nova variante estão a alcançar os resultados esperados.

A Alemanha registou na quinta-feira 203.136 novas infeções por covid-19, ultrapassando pela primeira vez a barreira das 200 mil por dia e atingindo um novo máximo desde o início da pandemia, segundo os últimos dados do Instituto Robert Koch.

"Esperávamos um número elevado de casos", disse o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, citado pela RTL, acrescentando que é igualmente esperado que os números de novas infeções cheguem às 400 mil por dia.

No entanto, sublinhou o responsável, o objetivo de travar as formas graves da doença e os óbitos decorrentes da infeção, foi alcançado.

"Não esperem por uma vacina adaptada à Omicron"

Há, ainda assim, um "problema especial" que a Alemanha enfrenta e que está relacionado com uma grande fatia de pessoas que não está vacinada e tem mais de 60 anos, precisamente o grupo etário mais vulnerável à doença.

Por isso, o ministro da Saúde alemão apela a que as pessoas aproveitem as vacinas de reforço imediatamente e não esperem por possíveis vacinas adaptadas à Omicron.

Tendo em conta a explosão de novos casos relacionados com a nova variante, o presidente do Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, continua a pedir cautela à população, até porque não é claro como a Omicron poderá afetar a população idosa não vacinada no decorrer das próximas semanas.

