Alemanha. Escolas e infantários enfrentam um maior número de surtos de covid-19

De acordo com as estatísticas atuais, uma média de cinco pessoas por surto são infectadas nos infantários e quatro nas escolas.

De acordo com um relatório divulgado na quinta-feira pela autoridade de saúde pública alemã, o Instituto Robert Koch (RKI), foram registados 201 surtos de covid-19 infantis e 481 surtos escolares nas primeiras quatro semanas do novo período escolar. Desde agosto, tem havido um aumento acentuado de surtos de covid nos infantários (kitas) e escolas alemãs, com quase 500 surtos escolares notificados só nas últimas quatro semanas.

A frequência dos surtos de covid está a aumentar este ano cerca de dois meses antes do que em 2020, revelou esta semana o RKI.

"As atividades de testes alargados e a transmissão mais fácil da variante Delta estão provavelmente a desempenhar um papel no aumento da frequência de surtos em creches e escolas", escreveram os autores do relatório.

Ocasionalmente, contudo, há surtos maiores com mais de 10 infecções em ambos os tipos de instalações. Um 'surto' é definido como a infecção de duas ou mais pessoas com covid em qualquer instalação. Nos surtos escolares, as infecções são mais comuns entre crianças dos seis aos 14 anos de idade. Na semana passada, o grupo etário dos 10-14 anos teve a maior incidência de sete dias em todo o país, com 178 novas infecções por 100.000 pessoas no espaço de uma semana.

Entre as crianças em idade escolar primária (5-9 anos), a incidência de sete dias de infecções covid por 100.000 pessoas foi de 142. Entre as pessoas com 50 anos ou mais, entretanto, a incidência foi inferior a 50.

As tendências mais recentes da covid - especialmente com base em dados das últimas duas semanas - ainda não foram analisadas e serão provavelmente utilizadas em relatórios de acompanhamento, explicou o RKI.

Numa conferência de imprensa realizada ao lado do ministro da Saúde Jens Spahn (CDU) na quarta-feira, o presidente da RKI, Lothar Wieler, reiterou a importância de manter regulamentos rígidos de higienização para combater a propagação da variante altamente infecciosa do Delta.

As medidas de controlo de infecções em escolas e centros de acolhimento de crianças, bem como em lares de idosos e de doentes, devem ser mantidas até à primavera de 2022, afirmou. Durante a última semana, vários estados, mais recentemente a Renânia do Norte-Vestefália, e antes disso Berlim, Baviera e Brandenburgo, optaram por abandonar a exigência de uso de máscara nas escolas. A mudança provocou um debate feroz entre professores, pais e peritos de saúde. "É completamente irracional que crianças e adolescentes tenham de usar uma máscara durante horas na aula, enquanto os adultos podem ir à discoteca à noite sem máscara", Klaus Reinhardt, o presidente da Associação Médica Alemã, disse anteriormente à Redaktionsnetzwerk Deutschland.

No entanto, Wieler do RKI, salientou na quarta-feira que medidas como o uso de máscara continuariam a ser cruciais para a protecção dos jovens - muitos dos quais não conseguem ser vacinados. "Queremos que as creches e escolas permaneçam abertas, mas, por favor, mantenham as medidas de protecção", pediu Wieler.

