Assalto aconteceu na sexta-feira em Saarlouis, na Alemanha.

Mundo 2 min.

Sarre

Alemanha. Detidos assaltantes que roubaram e explodiram carrinha de dinheiro

AFP A polícia francesa prendeu seis assaltantes do aparatoso roubo de dinheiro numa carrinha blindada na Alemanha, que fez dois feridos. Dois dos suspeitos são grandes figuras do crime em França.

Quatro dias depois do aparatoso assalto a uma carrinha blindada de dinheiro no Saarlouis, na região alemã do Sarre, a polícia francesa deteve seis suspeitos do roubo, onde houve polícias feridos e uma forte explosão do veículo.

O assalto ocorreu sexta-feira na cidade alemã junto à fronteira francesa, com a polícia a declarara na altura que os assaltantes tinham fugido em direção a França com o dinheiro que a carrinha transportava.

Cinco suspeitos, dois dos quais figuras famosas do banditismo francês foram detidos na região parisiense e presos, anunciou na quarta a polícia francesa. Um dia depois, um sexto assaltante foi detido em Haubourdin, na cidade de Lille. De acordo com uma fonte próxima do inquérito, a companheira deste suspeito foi também detida. O casal está sob custódia policial. O Ministério Público de Paris confirmou estas detenções à AFP.

Bombeiros de Saarlouis, no Sarre, apagam o incêndio que deflagrou após a explosão da carrinha blindada de transporte de dinheiro, no passado dia 13. BeckerBredel/dpa

Figuras do crime organizado

Os cinco suspeitos detidos em Paris, têm idades entre os 45 e os 56 anos. Dois deles são figuras famosas do crime organizado em França - Abdelkrim Lho e Loïc Delière - este último próximo de Antonio Ferrara.

Abdelkrim Lho e Loïc Delière são reincidentes neste tipo de assaltos. Já tinham sido condenados a 22 anos e 20 anos, respetivamente, pelo roubo de uma carrinha de transporte de dinheiro em 2000 em Nanterre, que vitimou mortalmente um estafeta.

Após a sua detenção, os cinco suspeitos foram apresentados na terça-feira a um juiz de instrução do tribunal inter-regional especializado (JIRS) em Paris, encarregado das investigações.

Dois deles foram acusados de conspiração criminosa, outros dois de conspiração criminosa juntamente com acusação de roubo organizado com arma, destruição por meios perigosos e receção de bens roubados por um gangue organizado.

O quinto foi também acusado de associação criminosa e roubo organizado com uma arma, disse a fonte judicial.

Assaltantes armados com 'kalashnikov' explodem carrinha de dinheiro No aparatoso assalto no Sarre houve tiros: um dos ocupantes da carrinha e um polícia ficaram feridos. Uma grande operação policial está montada.

Explosão, tiros e dois feridos

No assalto de sexta-feira em Saarlouis, amplamente noticiado, também duas pessoas ficaram feridas, um dos ocupantes do veículo de transporte de valores e um polícia. Após a fuga, as polícias alemã e francesas iniciaram uma grande caça aos suspeitos que terminou com a detenção dias depois. Até ao momento, as autoridades ainda não revelaram o valor do montante do saque.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.