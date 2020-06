O grupo que apoiou o ataque que matou duas pessoas na sinagoga de Halle está a ser desmantelado pelas autoridades. Os estados da Renânia do Norte-Vestfália, Saxónia, Brademburgo e Baixa Saxónia foram alvo de uma operação relâmpago contra a "ameaça prioritária".

Alemanha declara guerra à extrema direita e ilegaliza movimento neonazi

Pela terceira vez, este ano, o Ministério do Interior alemão baniu um grupo de extrema-direita que assume a nostalgia pelo Terceiro Reich de Adolf Hitler. "Desde esta manhã, foram tomadas medidas policiais" nos estados da Renânia do Norte-Vestfália, Saxónia, Brademburgo e Baixa Saxónia contra a organização antissemita que em 2018 admitiu, na emissora pública NDR, estar a preparar ataques contra membros do governo e outros deputados.

A operação relâmpago contra o grupo neonazi "Nordadler", em português "Águia do Norte", que atua sobretudo nas zonas mais rurais sobretudo através das redes rociais, foi confirmada pelo porta-voz do gabinete governamental. "O extremismo de direita e o antissetimitismo também não têm lugar na internet", declarou Steve Alter sobre a organização que apoiou publicamente o massacre que fez dois mortos e dois feridos na sinagoga de Halle, no ano passado.

Numa nota adicional, o Ministério que assumiu o terrorismo de extrema-direita como ameaça prioritária, depois dos ataques contra a sinagoga de Halle em outubro do ano passado e contra os bares de shisha de Hanau em fevereiro, revela que os neonazis da "Nordadler" se identificam com outros quatro nomes. Quer isto dizer que além da "casa mãe", o governo desmantelou as micro-organizações conhecidas como "Völkische Revolution" (Revolução Popular), "Völkische Jugend" (Juventude Popular), "Völkische Gemeinschaft" (Comunidade Popular) e "Völkische Renaissance" (Renascença Popular).

Ameaça Nacional

Este é o 20.º grupo de extrema-direita proibido pelo Ministério do Interior alemão.

Em 19 de março, o Governo alemão proibiu e dissolveu um grupo ligado aos círculos do "Reichsbürger" (Cidadãos do Reich), um movimento de extrema-direita que não reconhece a soberania da atual Alemanha.

Logo no início do ano, em 23 de janeiro, o ministro do Interior alemão anunciara a ilegalização do ramo alemão da organização neonazi Combat 18, medida que pretendia ser "uma mensagem clara" para todos os grupos de extrema-direita e antissemitas.

O assassínio de nove imigrantes e uma agente da polícia entre 2000 e 2009 pelo grupo Clandestinidade Nacional-Socialista (NSU), o "repugnante homicídio" do autarca Walter Lübcke em 2019 e o ataque antissemita em Halle no mesmo ano mostraram, "da forma mais brutal", que a extrema-direita e o antissemitismo "são uma ameaça considerável" à sociedade liberal, sustentou então o governante.

O Combat 18 Deutschland era um ramo do grupo britânico Combat 18, uma ala do British National Party (BNP) fundada em 1992, em que o número 18 representa a primeira e a oitava letras do alfabeto, A e H, iniciais do líder nazi Adolf Hitler.

