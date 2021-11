O chefe da Polícia Federal Criminal advertiu que o enorme aumento dos casos está a levar os recursos policiais ao limite. No mesmo dia, um padre católico foi afastado devido a uma investigação sobre imagens de abuso sexual de crianças.

Alemanha. Crimes com imagens de pornografia infantil quase duplicam

O chefe da Polícia Federal Criminal advertiu que o enorme aumento dos casos está a levar os recursos policiais ao limite. No mesmo dia, um padre católico foi afastado devido a uma investigação sobre imagens de abuso sexual de crianças.

A Alemanha assistiu a uma quase duplicação de casos que envolvem imagens de abuso sexual de crianças na primeira metade de 2021, disse no domingo o chefe do Departamento da Polícia Federal Criminal (BKA), Holger Münch.

Münch disse ao jornal Bild am Sonntag que houve tantos casos de janeiro a julho de 2021 como os registados durante o ano inteiro de 2020. "O número de relatos que recebemos sobre tais crimes está a aumentar, bem como o número de investigações", afirmou. "Este aumento significativo levará cada vez mais a polícia aos seus limites de recursos", advertiu, acrescentando que o BKA seria provavelmente chamado a "prestar um apoio mais intensivo" à polícia dos 16 estados alemães na luta contra crimes que envolvem imagens de abuso sexual de crianças.

Uma das razões para o aumento de casos, segundo as autoridades, é a vontade crescente da população em comunicar imediatamente qualquer descoberta de conteúdo pornográfico infantil às autoridades. Quando os números anuais de 2020 foram apresentados, em maio deste ano, Münch disse que esperava que o número de casos aumentasse ainda mais nos próximos anos.

Segundo a imprensa alemã, os procedimentos técnicos para a identificação de ficheiros suspeitos na Internet estão a melhorar cada vez mais, assim como a cooperação internacional entre investigadores está cada vez mais desenvolvida.

Polícia alemã desmantela rede de pornografia infantil com mais de 400 mil membros O desmantelamento da plataforma "BOYSTOWN", que existia desde 2019, ocorreu em meados de abril e quatro suspeitos foram detidos.

A partir de 2022, aplicar-se-ão também na Alemanha novas regras para as empresas de tecnologia da informação (TI). Segundo o BKA, o aumento acentuado em relação ao ano anterior deve-se, entre outros fatores, ao maior número de relatórios do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC). A organização semi-pública norte-americana recolhe os casos suspeitos através da cooperação com as corporações fornecedoras da Internet.

Outro factor a contribuir para o aumento de registos foram as extensas investigações sobre redes de pornografia infantil na Alemanha. No ano anterior, o número de casos tinha mais do que duplicado em relação a 2019, para pouco menos de 18.800. Se a tendência crescente se mantiver este ano, quase 40.000 desses crimes poderão tornar-se conhecidos até ao final deste ano.

Padre católico enfrenta investigação

Os comentários de Münch chegaram no mesmo dia em que foi revelado que um padre católico da cidade noroeste de Osnabrück estava a ser investigado por alegados crimes que envolvem imagens de abuso sexual de crianças, noticiou a DW.

Um porta-voz da Diocese de Osnabrück disse à agência noticiosa KNA no domingo que o clérigo tinha sido dispensado das suas funções com efeito imediato. O porta-voz disse que o padre tinha previamente informado pessoalmente o bispo sobre a investigação contra ele.

A plataforma da Darknet foi encerrada em maio, quando a polícia alemã descobriu um dos maiores focos do mundo para imagens de abuso sexual de crianças com mais de 400.000 utilizadores. Quatro pessoas ligadas à plataforma Boystown, que tinha operado na chamada darknet, foram presas.

Em julho, a polícia identificou mais de 1.600 suspeitos de pornografia infangil após a partilha em massa de material que mostrava o abuso sexual de menores em chats. Como resultado, foram identificados suspeitos em toda a Alemanha, Suíça, Áustria, França e EUA.

A darknet é uma parte da Internet que não é detetada pelos motores de pesquisa mais conhecidos, sendo necessário utilizar um programa para informação criptografada chamado "Navegador Tor".

