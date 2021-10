Os linces e várias espécies de aves de rapina também foram vítimas de assassinatos ilegais.

Biodiversidade

Alemanha. Conservacionistas advertem para o aumento de morte ilegal de lobos

Os linces e várias espécies de aves de rapina também foram vítimas de assassinatos ilegais.

A Sociedade Alemã para a Conservação da Natureza (NABU) alertou para o aumento de mortes ilegais de lobos em 2021, sendo que só em 2021 foram encontrados 11 animais mortos. Este é o maior número anual desde que o animal voltou a fazer parte da fauna do país há 21 anos, apontou a organização.

A NABU adiantou ainda que o pico foi atingido com a descoberta de três animais abatidos no estado do norte de Mecklenburg-Vorpommern, no final de setembro. Desde a reintrodução dos lobos na Alemanha, houve pelo menos 64 mortes, sendo que o número de mortes não declaradas deverá ser "provavelmente muito superior".

"Cada uma destas mortes é um crime e deve ser processada", disse o chefe do departamento da NABU, Ralf Schulte, que acrescentou que a Alemanha estava longe de ter protecções adequadas para estes animais.

Nos rios luxemburgueses está a acontecer uma pequena revolução Estiveram 200 anos extintos no Grão Ducado mas, na última década, conseguiram encontrar o caminho de retorno. Há dois anos havia 20 colónias de castores no Luxemburgo. Hoje há mais de 60.

A NABU disse que os autores de tais mortes não são normalmente capturados porque os estados alemães não têm agências especializadas na protecção de espécies animais. Segundo as regras atuais, qualquer pessoa que mate um lobo sem licença pode enfrentar até cinco anos de prisão ou uma multa, mas as acusações são raras.

No total, foram detetados 128 alcateias, 39 pares de lobos e nove indivíduos territoriais na Alemanha durante o ano de monitorização 2019-2020, de acordo com dados do Centro Federal de Documentação e Consulta sobre Lobos (DBBW).

A mesma agência registou 942 ataques de lobos a gado na Alemanha em 2020, na sua maioria nos estados da Baixa Saxónia e Brandeburgo. Tendo em conta o número crescente de lobos no país, a Associação Alemã de Caça (DJV) apelou para que o estatuto de protecção dos lobos fosse reduzido de "estrito" para "condicional". No entanto, mesmo esse estatuto não significaria um estatuto livre para todos para os caçadores.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.