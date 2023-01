O acidente mortal ocorreu no domingo por volta das 23h30, informou a polícia alemã.

Alemanha. Condutor morre após colisão com Portão de Brandemburgo

DPA O acidente mortal ocorreu no domingo por volta das 23h30, informou a polícia alemã.

Um carro bateu contra um pilar do Portão de Brandemburgo, no centro de Berlim, na madrugada desta segunda-feira. Os bombeiros encontraram um homem sem vida no interior, disse um porta-voz da polícia ao início da manhã. À exceção da vítima, não estaria mais ninguém no veículo no momento da colisão. "De acordo com as primeiras informações, nenhuma outra pessoa foi ferida", revelou a polícia no Twitter.

O carro chocou contra o emblemático monumento no domingo, pelas 23h30, vindo do leste da avenida central Unter den Linden, e parou entre dois pilares do portão, onde esta manhã eram visíveis marcas negras e pequenas lascas. Para já, não é claro a que velocidade o veículo vinha. A identidade do condutor e as circunstâncias do acidente são desconhecidas.

O corpo do homem foi recuperado dos destroços do carro durante a noite. De acordo com os bombeiros, estiveram no local 30 veículos dos serviços de emergência. Foi erguido um perímetro de segurança.

Os investigadores recolheram provas no local do acidente na Pariser Platz, no distrito de Mitte. Ao início da manhã, ainda não se sabia se a praça em frente ao Portão de Brandenburgo, muito popular entre os turistas, voltaria a estar totalmente acessível durante esta segunda-feira.

