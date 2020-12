A Alemanha registou 31.300 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e 702 óbitos relacionados com a doença nas últimas 24 horas, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Alemanha com 31.300 novos casos de infeção e 702 óbitos nas últimas 24 horas

Na sexta-feira foi alcançado um novo recorde de casos, com o país a registar 33.777 novas infeções pelo SARS-CoV-2.



Desde o início da pandemia de covid-19, já foram confirmadas 1.471.238 infeções pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19, e contabilizados 25.640 óbitos na Alemanha.

Estima-se que 1.085.500 pessoas já tenham recuperado da doença.

Esta semana, a incidência no país fixou-se nas 189,6 novas infeções por 100 mil habitantes, representando o maior nível desde o início da pandemia.

Desde quarta-feira, estão em vigor no país novas restrições com o objetivo de reduzir a taxa de incidência para as 50 novas infeções por 100 mil habitantes.

O ministro da Saúde, Jens Spahn, espera iniciar a campanha de vacinação no dia 27 de dezembro, para a qual ainda é necessária a aprovação da vacina pelas autoridades sanitárias europeias.

O plano é começar a vacinar maiores de 80 anos e residentes em lares ou que necessitam de cuidados especiais, já que é nesse grupo populacional, segundo Spahn, que ocorre a maioria dos casos fatais da doença.

Além deste grupo, os profissionais de saúde serão também prioritários no plano de vacinação.

Jens Spahn insistiu que a vacina é a saída da pandemia, apesar de também ter alertado que levará meses para uma grande parte da população ficar imune.

