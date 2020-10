O instituto alemão de doenças infecciosas Robert Koch foi objeto de um ataque com cocktails molotov.

Alemanha. Centro de combate à pandemia alvo de ataque

Bombas incendiárias conhecidas como cocktails molotov foram lançadas contra a fachada do Instituto Robert Koch em Berlim. Esta agência governamental tem estado à frente da luta contra a pandemia na Alemanha.

Nas primeiras horas da madrugada de domingo, de acordo com a polícia alemã, segundo o Deutsche Welle, um segurança testemunhou o ataque com garrafas incendiárias contra este edifício localizado no bairro Tempelhof.

O incêndio provocado pelo ato foi imediatamente extinto por um funcionário, não havendo informações de quaisquer feridos.

A agência tem sido objeto de diversas teorias conspirativas sobre a covid-19. A polícia de Berlim afirmou que não se podia excluir uma motivação política para o incidente de domingo e que o caso tinha sido remetido para o Departamento de Polícia Criminal do Estado.

