O camionista, um homem turco de 50 anos que não tem residência permanente na Alemanha, foi detido no local, com quase duas gramas de álcool no sangue.

Incidente

Camionista bêbado choca contra 31 carros e fere três pessoas na Alemanha

AFP Um motorista de camião bêbado embateu em 31 veículos e feriu três pessoas na terça-feira à noite, na cidade de Fürth, na Alemanha. O homem foi detido.

Na sequência do incidente, "três pessoas ficaram ligeiramente feridas e um total de 31 veículos foram danificados", informou a polícia de Fürth.



De acordo com o relato policial, o condutor turco de 50 anos ignorou primeiro um sinal vermelho num cruzamento antes de bater num carro, cujo condutor sofreu ferimentos ligeiros.

Sem prestar atenção ao acidente, continuou na mesma direção e bateu em vários outros veículos estacionados, empurrando-os à sua frente contra as paredes das casas.

Como resultado destas colisões múltiplas, vários veículos e a frente de uma casa incendiaram-se, exigindo a intervenção dos bombeiros e a retirada dos residentes.

O dano material causado, que ainda está a ser avaliado, "é provavelmente imenso", segundo as autoridades.

O camionista, que não tem residência permanente na Alemanha, foi detido no local e estava "obviamente muito bêbado", com quase duas gramas de álcool no sangue, acrescentou a polícia.

