É provável que o caos eleitoral em Berlim venha a ter consequências legais.

Mundo 5 min.

Eleições

Alemanha. Berlim foi um "caos eleitoral" que chocou observadores

É provável que o caos eleitoral em Berlim venha a ter consequências legais.

Numa altura em que a eficiência burocrática da capital alemã tem sido alvo de várias críticas, "cenas caóticas" e "irregularidades embaraçosas" foram reportadas nas urnas de Berlim, durante as eleições gerais do mês passado, abalando a confiança no sistema eleitoral alemão.

Na quinta-feira, 14 de outubro, os resultados finais das eleições serão publicados, dando luz verde ao que, segundo a DW, se espera sejam vários desafios legais. A 26 de setembro, Berlim realizou eleições a nível federal, estatal e local, bem como um referendo sobre a socialização das principais empresas de habitação.

Segundo reportou o canal televisivo, este cenário fez com que muitos eleitores da capital alemã esperassem horas nas assembleias de voto enquanto os voluntários eleitorais ficavam sem boletins de voto, ou os boletins de voto acabavam a ser entregues nos distritos errados.

O problema tinha sido previsível, dadas as eleições simultâneas (os eleitores passavam frequentemente vários minutos nas suas cabines a vasculhar cinco boletins de voto diferentes), e mesmo assim as mesas de voto pareciam carecidas de preparação e forçadas a tomar medidas ad hoc para aliviar o impasse.

E depois do adeus Após 16 anos de reinado de Merkel, a Alemanha acordou esta segunda-feira vulnerável, dividida. E confusa. Os alemães distribuíram os votos por todo o espectro político numa tentativa de eleger aquele que será o próximo governo da República Federal. As negociações pós eleitorais prometem ser duras e demoradas.

Foram montadas cabines suplementares, enquanto novos boletins de voto eram enviados de outras estações de voto, "apenas para os mensageiros encontrarem os seus caminhos bloqueados pela maratona internacional que as autoridades de Berlim permitiram que fosse realizada no dia das eleições" noticiou a imprensa local.

Ao que consta dos relatos locais, a confusão conduziu a várias violações das regras eleitorais: tendo havido voluntários que ofereceram-se a permitir a entrada de pessoas no caso de "não se importassem de apenas votar nas eleições federais", ou até mesmo "recusaram a entrada aos eleitores apesar de estarem na fila à hora de fecho das 18 horas, quando as estações de voto fecharam oficialmente".

Não houve alegações graves de fraude deliberada, mas a confiança no sistema foi abalada. "Eu estava, provavelmente como todos os outros, bastante horrorizado e surpreendido, porque nunca houve erros e negligência a este ponto nas nossas eleições - pelo menos não me lembro de nada assim", disse Christian Pestalozza, membro da comissão de ética do estado de Berlim e professor de direito na Universidade Livre da cidade à DW.

“Ja” à expropriação Em Berlim, são várias as reações às eleições deste domingo, mas a capital tem motivos para celebrar: o referendo para expropriar as propriedades de grandes empresas imobiliárias foi aprovado

"É extremamente grave - esta é a acção mais importante com a qual podemos influenciar a composição da política profissional. E temos o direito de exigir que não sejam cometidos erros. Uma tal acumulação de erros é desastrosa".

Já houve consequências políticas. A chefe da autoridade eleitoral de Berlim, Petra Michaelis, demitiu-se três dias após as eleições, aceitando a responsabilidade pelo fiasco. O ministro do Interior de Berlim, Andreas Geisel, abriu uma investigação, cujas conclusões iniciais esboçou numa declaração divulgada a 6 de outubro.

Em cerca de 100 das 2.245 mesas de voto de Berlim, disse Geisel, houve "acontecimentos que têm de ser investigados", especialmente em três dos distritos mais populosos de Berlim. Geisel insistiu que o resultado global das eleições estatais não seria afetado, mas não excluiu novas eleições em alguns distritos.

Para alívio evidente dos políticos de Berlim, é improvável que o caos tenha afetado as eleições nacionais, uma vez que apenas as eleições locais tiveram boletins de voto diferentes de distrito para distrito.

O presidente cessante da Câmara de Berlim, Michael Müller, também insistiu que os problemas não afetaram os resultados das eleições de Berlim, mas disse-o numa conferência de imprensa na semana passada: "Temos de o admitir": Houve suposições erradas e planeamento incorrecto". Uma reunião especial da comissão parlamentar reuniu-se para discutir o assunto na passada sexta-feira.

"Berlim ainda não chegou a essa fase, mas talvez mais condenável do que os erros cometidos no dia das eleições foi a lacuna deixada em aberto que permitiu que menores inelegíveis votassem nas eleições nacionais", reportou a imprensa alemã.

Após 26 de setembro, verificou-se que o administrador eleitoral federal Georg Thiel tinha enviado um aviso ao seu homólogo de Berlim sobre os possíveis abusos. O problema decorreu do fato de haver mais pessoas elegíveis para votar nas eleições distritais locais do que nas outras eleições: não só cidadãos alemães com mais de 18 anos, mas também cidadãos da UE com mais de 16 anos de idade.

No entanto, os votos por correspondência para as três eleições tiveram de ser colocados num único envelope. Isto significava que era possível aos maiores de 18 anos candidatarem-se a uma votação por correspondência, mas depois passavam os seus boletins de voto aos cidadãos da UE maiores de 16 anos que também se tinham candidatado a boletins de voto por correspondência e podiam colocar os documentos no seu próprio envelope.

Entretanto, a pessoa com mais de 18 anos não votaria de todo por correio, mas simplesmente iria votar no dia das eleições. Graças a avisos de Thiel e Wahlrecht, as autoridades berlinenses esforçaram-se por corrigir o erro alguns dias antes do dia da votação, avisando as estações locais para alterarem os seus procedimentos para evitar esta fraude durante a contagem.

Mas outra lacuna - permitir aos cidadãos alemães residentes fora da Alemanha votar nas eleições locais usando o mesmo truque - não foi colmatada a tempo. É improvável que este truque tenha sido utilizado numa escala suficientemente grande para afetar o resultado, mas o fato de ter existido poderia dar aos candidatos derrotados e aos seus advogados muitas munições depois dos resultados finais serem divulgados na quinta-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.