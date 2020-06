São histórias de horror que começam agora a ser destapadas. De acordo com um relatório, entre 1970 e 2003, várias crianças foram adotadas por pedófilos com o conhecimento de partidos e académicos. Um dos responsáveis defendia que a pedofilia podia ter "um efeito muito positivo no desenvolvimento" das crianças.

Alemanha. Autoridades entregaram crianças a pedófilos para adoção durante décadas

O organização do Partido Verde em Berlim apelou a uma investigação sobre um escândalo de abusos sexuais, que decorreu até 2003, durante mais de três décadas, e envolveu crianças adotadas por pedófilos com o conhecimento das autoridades Alemanha Ocidental.



De acordo com o relatório divulgado na segunda-feira, as autoridades educativas e o senado de Berlim Ocidental estavam informados desta prática, que foi "aceite, apoiada e defendida" por políticos e académicos ligados ao Partido Social-Democrata alemão (SPD) durante as décadas de 70, 80 e 90.

"Havia e há redes", afirmou Marianne Burkert-Eulitz, desta formação política, ao Berliner Zeitung, que apela ao SPD e ao Partido Democrata Livre (FDP) para que assumam a responsabilidade pelo escândalo.

Num dos casos apresentados no relatório, entre 1970 e 2003, as autoridades municipais de proteção da criança concederam repetidamente a custódia de vários meninos ao pedófilo Fritz H., que vivia sozinho, apesar do seu registo criminal. As crianças, algumas com apenas seis anos de idade, sofreram horrores indescritíveis, violações e abusos. Uma das crianças, com uma deficiência, morreu sob a custódia de Fritz. Duas das vítimas processaram o Estado pelo trauma sofrido mas o senado de Berlim negou-lhes a queixa em tribunal, argumentando que os crimes já teriam prescrito.

Mas Fritz não foi o único pedófilo a quem foi confiada a guarda de crianças. O relatório, compilado por investigadores da Universidade de Hildesheim, concluiu que pelo menos três outros pedófilos receberam a custódia de crianças, enquanto uma rede de membros séniores do Instituto Max Planck, da Universidade Livre de Berlim e da Escola Odenwald, em Hessen, supervisionavam o programa.

Os investigadores descreveram o regime como uma "rede de instituições de ensino". O número exato de vítimas é ainda desconhecido e muitos documentos relacionados com a rede estão classificados como secretos pelas autoridades municipais e estatais. Os responsáveis pela investigação afirmam que os serviços sociais permitiram aos pedófilos "caçar" crianças com total impunidade "por toda a Alemanha".

Envolvido neste caso estará também o psicólogo Helmut Kentler cujo Centro Pedagógico de Berlim estava encarregado de encontrar pais adotivos para as crianças. A instituição Kentler foi apoiada no final da década de 1960 pelo histórico membro do SPD, o ex-chanceler da Alemanha Ocidental, Willy Brandt. Nas suas cartas ao Senado, Kentler endossou Fritz como um "perito" em cuidados infantis. O psicólogo também visitava regularmente as crianças que estavam a ser cuidadas por Fritz e outros pedófilos.

Contudo, Helmut Kentler dificilmente poderia ser acusado de enganar as autoridades. O psicólogo foi um defensor declarado da "pedosexualidade" e ao longo da sua carreira profissional defendeu a normalização do sexo com crianças. Em 1999, afirmou que a pedofilia "pode ter um efeito muito positivo no desenvolvimento da personalidade de uma criança".

Além disso, Kentler sabia que era provável que os pais adoptivos pedófilos tivessem "relações sexuais" com as crianças sob sua custódia, declarando explicitamente este fato num relatório ao senado. As suas declarações sobre o assunto não foram questionadas por outros políticos. Os políticos que apoiaram Kentler e a sua instituição poderiam ter posto fim a esta prática horrível a qualquer momento, mas em vez disso apoiaram, promoveram e defenderam-na.

Tanto Kentler como Fritz, bem como os políticos que os apoiaram, estão agora mortos. Os documentos que detalham toda a extensão dos abusos estão ainda encerrados no arquivo do Departamento de Educação de Berlim. Os parlamentares verdes exigem que sejam revelados e que o escândalo dos abusos seja tornado público.

