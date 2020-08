Alemanha. Atrasos no resultados dos testes covid-19 feitos junto à fronteira do Luxemburgo

Centenas de residentes alemães que regressaram de férias por estrada e entraram no país, via Luxemburgo aguardam a transmissão do resultado. Só falta notificar quem apresenta resultado negativo, frisam as autoridades.

Centenas de residentes na Alemanha que regressaram das férias no estrangeiro por estrada, via Luxemburgo e realizaram os testes de despistagem à covid-19 próximo de Trier e ainda aguardam que lhes sejam transmitido o resultado da análise, que já deveria ter chegado.

A notícia é avançada hoje pelo Der Spiegel que confrontou as autoridades de saúde de Trier, na Renânia Palatinado, que confirmam o atraso da notificação de centenas de pessoas.

No entanto, trata-se apenas dos resultados negativos. "Todas as pessoas que testaram positivo foram imediatamente informadas", precisou hoje o chefe do departamento de saúde de Trier e Trier-Saarburg, Harald Michels.

Mais de 4500 testes na área de descanso

Até sexta-feira à noite, 4545 testes tinham sido realizados num centro de testes de uma área de descanso de autoestrada perto de Trier para quem regressava de viagem. Até sexta-feira ao meio-dia, tinham sido registados cinco casos positivos, noticia o Der Spiegel. Muitos dos viajantes que regressavam de férias em Espanha atravessam a fronteira entre o Luxemburgo e a Alemanha.

Na Baviera, os atrasos da notificação dos resultados dos testes afetaram 44 mil residentes regressados de viagens ao estrangeiro por via terrestre. Deste total, 99 revelaram-se positivo, de acordo com o Ministério da Saúde da Baviera.

