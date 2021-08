Relatório publicado pela comissão parlamentar de Berlim sobre o ataque terrorista de 2016 na capital alemã dá conta de falhas burocráticas "graves" e de falha na avaliação do comportamento do atacante.

Ataque ao mercado de Natal de Berlim possível graças a falhas "graves" das autoridades

Uma comissão especial do parlamento do estado de Berlim divulgou esta segunda-feira o relatório sobre o ataque terrorista ao mercado de Natal de dezembro de 2016. Durante o ataque, um jovem cidadão da Tunísia de 24 anos de idade, Anis Amri, conduziu um camião em direção ao mercado, matando 12 pessoas. Mais tarde, foi morto a tiro pela polícia quando estava em fuga em Itália.



A comissão de investigação encontrou "erros graves" por parte das autoridades de segurança antes do ataque de Amri, noticiou o jornal berlinense Tagespiegel. O relatório da comissão afirmou que foi "a soma destes erros e falhas não só tornou o ataque possível como também o facilitou". A falta de pessoal, a insuficiente troca de informações entre os escritórios da cidade e uma avaliação incorrecta do comportamento de Amri foram algumas das críticas cobradas às autoridades pelo comité.

Segundo o relatório, Amri vendia droga em pequena escala, havia sido rejeitado como requerente de asilo, era conhecido da polícia e tinha sido controlado pelas autoridades. Mais de 1.200 páginas de registos e 92 entrevistas a testemunhas foram utilizadas no relatório.

O relatório da Câmara dos Representantes de Berlim acrescenta a avaliações anteriores a nível federal, informação sobre como o ataque ao mercado de Natal poderia ter sido evitado, se as autoridades tivessem tomado medidas. A comissão criticou várias falhas burocráticas por parte das autoridades de Berlim e constatou que os gabinetes judiciais e de segurança não coordenaram adequadamente a troca de informações.

Mesmo quando as autoridades realizaram reuniões conjuntas anti-terrorismo relativas a Anis Amri, não ficou claro "se os participantes nas reuniões foram efetivamente informados de forma exaustiva sobre todas as conclusões relevantes", concluiu a comissão.

Além disso, o comité também considerou um "erro grave" que tenha existido uma "falta de pressão" para avançar com a proibição de funcionamento de uma associação da mesquita Salafista onde Amri estava a operar e observou que a o jovem deixou de estar na mira dos agentes de segurança de Berlim.

A comissão verificou que a divisão criminal que investigava Amri e outras ameaças tinha muito pouco pessoal, enfrentava uma grande carga de trabalho e não dispunha de normas uniformes para funções básicas, tais como documentação de casos. Para além de contratempos organizacionais, o comité também descobriu que as autoridades não compreendiam o objecto da sua investigação.



Um erro chave no caso Amri que o comité encontrou foi as autoridades terem considerado que um indivíduo que lidava com drogas não podia ao mesmo tempo radicalizar-se nos grupos Salafistas. Este erro de julgamento foi cometido apesar de uma unidade de investigação, que cooperou com um académico islâmico, estar bem ciente do padrão.

