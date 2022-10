"Talvez ambos tenham sido lançados de aviso porque apoiamos a Ucrânia", comentou o deputado ecologista Anton Hofreiter.

Comboios

Alemanha. Ataque à rede ferroviária foi "altamente profissional"

Bloomberg O corte de cabos que perturbou as viagens de comboio na Alemanha no sábado foi altamente "profissional", disse o chefe do sindicato da polícia do país, segundo a RedaktionsNetzwerk Deutschland.

"Este foi um ataque direcionado e profissional aos caminhos-de-ferro", referiu Andreas Rosskopf, presidente do principal sindicato da polícia, à RedaktionsNetzwerk Deutschland.

O tráfego ferroviário no norte da Alemanha foi interrompido durante várias horas no sábado, depois de terem sido cortados os cabos necessários ao funcionamento seguro dos comboios, no que o ministro dos Transportes Volker Wissing chamou um ato de sabotagem. Ninguém reivindicou a responsabilidade e não foram identificados suspeitos.

Alemanha. "Sabotagem" na origem de paralisação de comboios no norte A Deutsche Bahn avisou que são ainda de esperar cancelamentos e atrasos no sábado, apesar da restauração das ligações ferroviárias.

O incidente suscitou preocupações sobre a segurança das infraestruturas alemãs. As viagens de comboio foram perturbadas no passado por incidentes de roubo de metais e cabos, e houve casos de grupos de ativistas alemães que cortaram cabos para perturbar os comboios. O atual ataque, que ocorreu apenas semanas após a explosão de dois gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha, levantou preocupações sobre as ligações ao apoio da Alemanha à Ucrânia.

O deputado ecologista Anton Hofreiter disse ao grupo de media FUNKE que a sabotagem lhe lembrou a rutura dos gasodutos Nord Stream, cujo "rasto leva ao Kremlin". A Rússia negou qualquer envolvimento nas explosões dos gasodutos.

Deputado fala em retaliação por apoio à Ucrânia

"Talvez ambos tenham sido lançados de aviso porque apoiamos a Ucrânia", acrescentou Hofreiter.

As forças de segurança do Estado também estão envolvidas na investigação e até agora não há indícios de terrorismo ou do envolvimento de um Estado estrangeiro, afirmou no domingo o Gabinete de Polícia Criminal do Estado de Berlim, de acordo com um artigo da Reuters.

Alemanha. Tráfego ferroviário restabelecido no norte após avaria A perturbação afetou esta manhã as linhas de alta velocidade, bem como às ligações regionais, segundo a DB.

O sindicato da polícia vê mais sabotagem na Deutsche Bahn como uma possibilidade e pediu que os sistemas de vigilância fossem reforçados.

"A sabotagem da rede ferroviária no sábado mostrou-nos claramente quão vulneráveis são as infraestruturas críticas da Alemanha", disse Rosskopf.

Não houve informação sobre o motivo do ataque e a polícia federal está a investigar o assunto, disse o ministro dos Transportes numa conferência de imprensa no sábado. O governante não conseguiu dizer se o ato está de alguma forma ligado à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

