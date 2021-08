A um mês das eleições legislativas que vão ditar o sucessor de Angela Merkel, Olaf Scholz, vice-chanceler e candidato do SPD, baralhou as contas dos analistas e aparece agora em primeiro lugar nas intenções de voto.

Mundo 2 min.

Alemanha

Alemanha. Quem é candidato social-democrata que ultrapassou adversários nas sondagens

A um mês das eleições legislativas que vão ditar o sucessor de Angela Merkel, Olaf Scholz, vice-chanceler e candidato do SPD, baralhou as contas dos analistas e aparece agora em primeiro lugar nas intenções de voto.

Até há poucas semanas, a batalha eleitoral que se trava a 26 de setembro, na Alemanha, parecia predestinada a enfrentar a CDU e os Verdes na luta pelo cargo que Angela Merkel está prestes a deixar depois de 16 anos no poder. O conservador Armin Laschet e a ambientalista Annalena Baerbock apareciam à frente nas sondagens num duelo que se adivinhava aceso. Só que Olaf Scholz, vice-chanceler, ministro das Finanças e candidato do Partido Social Democrata (SPD), baralhou as contas de todos e aparece agora em primeiro lugar nas intenções de voto.

Pela primeira vez desde 2006, o SPD aparece à frente nas sondagens, surpreendendo os analistas naquilo que já é chamado como o 'milagre Scholz'. Na terça-feira, um estudo de opinião realizado pelo instituto de sondagens Forsa, dá ao SPD 23% dos votos, contra 22% para o bloco conservador da CDU e o seu partido irmão bávaro CSU. Os Verdes, que lideraram as sondagens durante várias semanas em abril e maio, desceram para 18%.

Desde que Gerhard Schröder foi chanceler, entre 1998 e 2005, que não havia um ambiente de apoio a um candidato do partido. Os sociais-democratas obtiveram o seu pior resultado de sempre em eleições federais em 2017, com Martin Schulz a chegar apenas aos 20,5% dos votos. Dois anos mais tarde, nas eleições europeias, o partido mais antigo da Alemanha desceu para 15,8%. Em resposta, o partido tentou regressar às raízes e elegeu dois representantes da ala esquerda, Saskia Esken e Norbert Walter-Borjans, para a sua nova liderança. No entanto, quando se tratou de escolher um candidato, o SPD apostou no centrista Scholz, um político com uma longa carreira, bem conhecido dos eleitores com reputação de bom gestor.

Há alguns dias, a televisão pública transmitiu uma sondagem perguntando aos alemães quem preferiam como chanceler se pudessem votar diretamente nele. Cerca de 40% escolheu Scholz, muito à frente do Laschet (16%) e Baerbock (12%). Mais de 34% dos eleitores da CDU também indicaram o social-democrata como escolha preferencial (43% apontaram Laschet).

Os sucessivos tropeços e polémicas dos adversários deixam o candidato social-democrata numa posição confortável para os debates apresentando-se como estadista, acima das disputas partidárias.



Os analistas afirmam que o êxito de Scholz se deve à forma cuidada como empreendeu a campanha, sem erros ao contrário dos seus adversários. Com um perfil moderado, mais próximo de Angela Merkel, pretende mostrar que não vai haver uma ruptura com a atual governação. Numa entrevista, Scholz comparou-se à atual chanceler dizendo que não é conhecido pelo seu carisma ou por ser um orador excecional mas que tampouco Merkel é conhecida por esses atributos. Scholz pretende oferecer experiência, solidez e pragmatismo.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.