Alemanha. Possíveis restrições aos não vacinados provoca tempestade política

Helge Braun, uma das principais figuras do Governo federal alemão, afirmou que os não vacinados podem vir a ser impedidos de entrar em restaurantes, cinemas ou estádios.

Helge Braun é nem mais nem menos do que o chefe da chancelaria federal da Alemanha, um dos braços direitos de Angela Merkel, e ministro dos Assuntos Especiais. As declarações polémicas sobre a proibição de entrada em restaurantes, cinemas ou estádios por pessoas não vacinadas fez estalar a polémica nas fileiras da CDU, o partido de cuja liderança a atual chanceler se prepara para abandonar.

Por sua vez, o candidato conservador às legislativas que estão à porta para escolher o substituto de Angela Merkel opõe-se a esta proposta. Com as eleições a aproximarem-se, qualquer passo em falso pode custar caro, sobretudo em tempos de pandemia.

Helge Braun falava à imprensa sobre o que fazer no caso de os novos casos dispararem e lançou a polémica. O ministro dos Assuntos Especiais manifestou a sua preocupação sobre as possíveis consequências de uma nova vaga da pandemia no mercado de trabalho. Disse que as baixas por doença atingiriam "máximos recordes" e salientou que o impacto nos processos de trabalho das empresas seria "enorme".

"Já estamos a vê-lo no Reino Unido", afirmou. "As pessoas vacinadas terão definitivamente mais liberdades do que as pessoas não vacinadas" e acrescentou que "o Estado tem a responsabilidade de proteger a saúde dos seus cidadãos".

A campanha de vacinação na Alemanha abrandou nas últimas semanas, o que levou a discussões sobre como encorajar as pessoas a serem vacinadas. Na semana passada, foram fornecidas 678.459 primeiras doses na Alemanha, o nível mais baixo desde a terceira semana de fevereiro, quando houve falta de vacinas no país.

Com 15 milhões de doses não utilizadas em frigoríficos, de acordo com as estatísticas, a média diária das primeiras doses fornecidas tem vindo a diminuir há 33 dias. A vacinação completa foi recebida por 49 por cento da população.

Braun afirmou que os casos estavam a aumentar ao ritmo de 60 por cento por semana. "Se a variante delta continuasse a espalhar-se a este ritmo e não a contrariássemos com uma taxa de vacinação muito elevada ou uma mudança de comportamento, teríamos uma incidência de 850 (por 100.000 pessoas) em apenas nove semanas. Isto equivale a cerca de 100 mil novas infeções por dia".

