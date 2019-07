O atirador, de extrema-direita, terá dito que naquele dia iria matar um refugiado. O racismo e xenofobia estão a aumentar no país.

Alemanha: Africano baleado em ataque racista

Um jovem de 26 anos, da Eritreia, África, foi alvejado na rua, completamente ao acaso, apenas por causa da sua cor da pele, num ataque xenófabo, na noite de segunda-feira, dia 21, na cidade alemã de Wächtersbach. A noticia foi dada pela polícia daquela cidade que informou ainda que o suspeito do crime suicidou-se, horas depois, dentro do carro, numa cidade vizinha.

O atentado que aconteceu cerca de um mês depois do assassinato de um político, pelas mesmas motivações e na véspera da data dos ataques de Oslo e Upsala, na Noruega, que mataram 71 pessoas, colocaram a Alemanha sob o alerta vermelho do racismo e da xenofobia.

“No meio da Alemanha, alguém atira num homem da Eritreia. Do discurso de ódio vem a violência, do ódio vem a morte. Não podemos e não devemos tolerar isso! Há que haver uma ação consistente contra o racismo e a extrema-direita”, escreveu Annette Widmann-Mauz, comissária alemã para a Emigração, Refugiados e Integração na sua conta no Twitter.

O atirador, um alemão de 55 anos, conhecido pela sua simpatia com a extrema-direita entre os vizinhos, disparou vários tiros contra a vítima, alvejando-a no estômago, e depois fugiu do local na sua viatura.

Atirador disse que iria matar um refugiado

Nessa tarde, o atacante terá dito num bar que naquele dia iria matar um refugiado, segundo informações do site da emissora alemã HR, citados pela BBC.

"Ao que tudo indica este atentado teve motivações xenófobas”, afirmou Alexander Badle, o promotor de justiça de Franckfurt, salientando que a vítima foi aparentemente escolhida de “forma aleatória e por causa da sua cor de pele”. O jovem de 26 anos foi operado e a sua situação é estável, adiantou.

Nas buscas que as autoridades policiais fizeram à residência do atirador confirmaram os motivos racistas, tendo encontrado no local uma carta de despedida fazendo referência ao crime e três armas de fogo. No carro onde o suspeito se suicidou com um tiro na cabeça foram encontradas mais duas armas semi-automáticas. A foto de abertura mostra o carro do atirador com as portas abertas.



Este ataque, lembraram os agentes policiais aconteceu na véspera da data do aniversário, dia 22 de julho, dos atentados em Oslo e Utoya, na Noruega, que fizeram 77 mortos, em 2011. O crime foi cometido pelo simpatizante de extrema-direita Anders Breivik. "Poderá haver uma correlação com Breivik. Iremos investigar”, sublinhou Badle.

Por outro lado, o atentado aconteceu cerca de um mês depois do assassinato de Walter Lübcke, membro do partido de Merkel e defensor de políticas pró-imigração. Este político foi assassinado por um neonazista com ligações internacionais. Um crime motivado por ideias de extrema-direita e terrorismo político que não acontecia na Alemanha desde 1981.

Aumento da extrema-direita na Alemanha

No caso do jovem africano, os agentes pensam que o atirador atuou sozinho, sem ter relações com organizações extremistas, porém as investigações ainda não terminaram e estas hipóteses não estão colocadas de parte.

Wächtersbach realizou na noite de terça-feira, dia 22, uma vigília como protesto contra a violência de extrema direita. Em comunicado, o presidente da câmara convidou os moradores da cidade a enviar um sinal contra a violência racista e a pensar na vítima e seus familiares. As imagens que ilustram o artigo são dessa manifestação.

O governo alemão tem sido criticado pela resposta lenta dos seus serviços ao crescimento da violência da extrema-direita. Um relatório da Agência de Segurança Interna de junho estima que as organizações de extrema-direita da Alemanha já atraíram 24 mil pessoas, das quais 12.700 são consideradas como violentas.