Algumas carruagens de um comboio regional descarrilaram esta manhã, em Burgrain, no sul do país. As operações de resgate continuam.

Baviera

Alemanha. Acidente de comboio faz três mortos e vários feridos

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas, cerca de 15 gravemente, num acidente com um comboio regional nos Alpes da Baviera, no sul da Alemanha, informaram as autoridades locais esta sexta-feira.

O acidente aconteceu a cerca de dez quilómetros do local onde decorrerá a próxima cimeira do G7, no final do mês, no luxuoso complexo do Castelo de Elmau. A polícia e os militares que tinham sido destacados para ali para preparar a segurança do evento foram reconduzidos para ajudar na operação de resgate.

Várias carruagens do comboio, que ligava Garmisch e Parthenikirchen, descarrilaram perto de Burgrain, matando três pessoas e ferindo um "número desconhecido de passageiros", disse a polícia bávara, acrescentando que "as operações de resgate e evacuação prosseguem a um ritmo acelerado".

As imagens publicadas pelos meios de comunicação social alemães mostram o comboio regional parcialmente descarrilado com algumas carruagens tombadas sobre uma zona arborizada.

Há bombeiros e polícias de toda a região no local, disse o porta-voz da polícia. Foram enviadas, também, equipas de salvamento da Áustria. A causa do acidente e o número exato de feridos não são conhecidos nesta altura.

*Notícia atualizada às 15h56

