Em nome da jurisdição universal, três ONG's instauraram queixas contra o chefe de Estado Sírio, que acusam de estar por detrás dos ataques com recurso a gás sarin. Do outro lado da barricada, o governo sírio continua a negar o recurso a armas químicas.

Alemanha abre inquéritos para responsabilizar Assad pelos ataques químicos na Síria

Sete anos depois do alegado ataque com recurso a armas químicas em Ghouta, na Síria, a Alemanha deverá julgar o incente. Três ONG sírias e internacionais, nomeadamente, a Open Society Justice Initiative (OSJI), o Arquivo Sírio e o Centro Sírio para os Meios de Comunicação Social e Liberdade de Expressão, apresentaram uma queixa por crimes contra a humanidade ao Ministério Público em Karlsruhe, Alemanha, na segunda-feira 5 de Outubro, sob o princípio da jurisdição universal, que está em vigor em todo o Reno. Acusam Bashar Al-Assad de ter ordenado o ataque com recurso a gás sarin que fez cerca de 1.200 mortos

A queixa contra as autoridades sírias diz ainda respeito à ofensiva perpetrada a 4 de abril de 2017 em Khan Sheikhoun, uma cidade de cerca de 30 mil habitantes, entre Damasco e Aleppo.

Guerra das provas

"Temos provas, e não apenas provas digitais. Há pessoas como eu na Europa que testemunharam", confirma ao Le Monde o fotografo de guerra sírio, Artino, que terá presenciado os ataques de Ghoutha, conseguindo posteriormente fugir à guerra civil que assombra o país há praticamente 10 anos.

Artino é, por sinal, uma das dezassete pessoas que estão "prontas para testemunhar" sobre os acontecimentos daquele dia 21 de agosto de 2013. Steve Kostas da Iniciativa Justiça da Sociedade Aberta (OSJI), diz que além destes, a ONG identificou mais 50 sírios que desertaram das fileiras do exército sírio.

Segundo o testemunho de um desertor citado na queixa, o ataque contra o Ghouta Oriental, "foi autorizado" pelo Presidente Bashar Al-Assad e depois ordenado pelo seu irmão, Maher, comandante da 4ª divisão.

Também o General Ghassan Abbas, chefe da Secção 450 do Centro de Estudos Científicos e Investigação (CERS), garante ter "estado presente". Alegadamente, terá superviosionado "o armamento de foguetes com ogivas químicas" que tanto o governo sírio como, posteriomente, os chefes da diplomacia russa e chinesa desmentem.

O Le Monde escreve ainda que, segundo as três ONG's, o ataque de abril de 2017 foi alegadamente aprovado pelo Chefe de Estado, então liderado por Ali Abdullah Ayyoub, Ministro da Defesa e Chefe do Estado-Maior na altura, e por vários oficiais da força aérea.

O que diz Assad?

Há sete anos que o governo sírio repete o mesmo. negando repetidamente o uso de gás sarin, acusando a oposição e o ocidente de "fabricar os relatos" pra justificar uma intervenção externa na Síria. O representante permanente da Síria na ONU, Bashar al-Jaafari, chegou a comparar as acusações com as que permitiram que os EUA e o Reino Unido invadissem o Iraque em 2003.

Por seu lado, o ministro dos Negocios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, garantiu haver "provas irrefutáveis de que este foi mais um ataque, encenado com a participação de serviços especiais de um Estado que está se esforça para estar à frente da campanha russófoba", dando a entender que o incidente se tratou de uma encenação.

"No hospital local, ninguém foi hospitalizado com sintomas de gás sarin ou envenenamento por gás de cloro", disse mais tarde o representante permanente da Rússia na ONU. "Nenhum corpo de pessoas que morreram envenenadas foram encontradas, e a equipe médica e os moradores não tinham informações sobre onde poderiam ter sido enterrados", acrescentou.

















