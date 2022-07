O governo alemão pode considerar prolongar a vida das três centrais nucleares que restam no país.

Crise energética

Alemanha abre a porta ao prolongamento do uso da energia nuclear

Bloomberg O governo alemão pode considerar prolongar a vida das três centrais nucleares que restam no país.

O chanceler alemão Olaf Scholz indicou que o seu governo pode considerar prolongar a vida das três centrais nucleares que restam no país, uma vez que procura reforçar a sua segurança energética.

"O ministro da Economia pediu um cálculo detalhado do pior cenário possível [em consequência da falta de gás]. Vamos analisar esses dados", disse Scholz, que esta sexta-feira foi questionado sobre a possibilidade de reconsiderar a decisão da Alemanha de desligar aquelas unidades no final do ano.

A Alemanha, a maior economia da União Europeia, está no centro de uma crise energética que tem assolado o bloco. Os governos da União Europeia (UE) têm estado a tentar encontrar alternativas de abastecimento antes do inverno, após a invasão russa da Ucrânia ter levado os preços do combustível e da energia para níveis recorde no início deste ano. A crise de abastecimento continua a ter efeitos de ondulação na economia em geral.

O ministro da Economia, Robert Habeck, encomendou um novo teste de stress à infraestrutura energética da Alemanha, após uma avaliação anterior ter concluído que o abastecimento do país não estaria em perigo no próximo inverno e que as centrais nucleares não seriam necessárias.

Acordo político sobre medida parece ser viável

"Voltaremos a fazer esse cálculo agora e, depois, decidiremos com base em factos claros", disse uma porta-voz do governo, relativamente a uma possível extensão da energia nuclear.

Nos bastidores, os partidos da coligação ao leme do governo de Scholz indicaram que podem estar dispostos a concordar com um acordo político que permita a aprovação da controversa medida.

No passado, os Verdes, que incluem Habeck, excluíram o prolongamento do tempo de funcionamento das centrais nucleares. Pela primeira vez, o partido está agora a considerar a possibilidade. Caso a Alemanha preveja escassez de gás no próximo inverno, "todas as medidas serão colocadas de novo em cima da mesa", disse a colíder do partido, Ricarda Lang, à emissora pública ARD.

Uma possibilidade seria através de um "compromisso nacional", que poderia envolver várias questões diferentes, de acordo com Jens Spahn, vice-líder do bloco conservador liderado pela CDU no Parlamento.

Por exemplo, se os Verdes concordarem com uma extensão da energia nuclear, o partido liberal FDP talvez possa acabar com a sua oposição a um limite de velocidade nas autoestradas. Se os Verdes forem suscetíveis de alterar esse compromisso, "então também deveríamos poder falar de um limite de velocidade", disse Spahn à ARD.

