Vítimas de 'Klaus O' (pseudónimo) sofreram danos graves de saúde. Uma jovem estagiária de 23 anos está em estado vegetativo.

Alemão condenado a prisão perpétua por envenenar colegas de trabalho

Vítimas de 'Klaus O' (pseudónimo) sofreram danos graves de saúde. Uma jovem estagiária de 23 anos está em estado vegetativo.

Um alemão de 57 anos foi condenado a prisão perpétua por um tribunal regional em Bielefeld (situada a mais de 300 quilómetros a oeste de Berlim) por ter envenenado as comida de colegas de trabalho numa fábrica na cidade de Schloss Holte-Stukenbrock.

'Klaus O' (cuja identidade não é revelada devido às leis alemãs de privacidade) foi considerado culpado de tentativa de homicídio e condenado à pena máxima de prisão - que na Alemanha tem um teto de 15 anos, segundo o jornal inglês The Guardian. Mas o coletivo de juízes considerou que o homem continue preso indefinidamente após cumprir pena, considerando que há a possibilidade cometer novos crimes no futuro. Segundo a agência de notícias DPA, a defesa deverá recorrer da sentença.

Em tribunal, o indivíduo não prestou qualquer testemunho pelo que as reais intenções dos seus atos são desconhecidas. Também não se sabe por quantas vezes ao certo os envenenamentos terão ocorrido. Segundo a DPA poderão mesmo ter acontecido durante anos, sobretudo nas sanduíches e bebidas dos trabalhadores.

Pelo menos três colegas de trabalho sofreram danos graves de saúde. Dois deles, um de 27 e outro de 67, ficaram com problemas sérios nos rins, devido ao envenenamento por chumbo e cádmio, e poderão mesmo sofrer de cancro no futuro. Também uma jovem estagiária de 23 anos ficou em estado vegetativo após a ingestão de mercúrio. Sofreu danos irreversíveis no cérebro.



As suspeitas de envenenamento na empresa foram levantadas por um colega que encontrou um pó branco num pedaço de pão e contou o sucedido às instâncias superiores. Por isso, foram instaladas câmaras de vigilância na sala de refeições.

'O' foi preso pelas autoridades em maio de 2018 após ter sido visto numa das câmaras a colocar um pó suspeito na sanduíche de um colega. Nas buscas à sua residência foi encontrado um laboratório amador. Segundo o juiz, uma das substâncias encontradas era "mais perigosa do que qualquer agente venenoso utilizado na Segunda Guerra Mundial".

Contacto/DPA

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.