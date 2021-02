Mesmos os fronteiriços que não se desloquem em trabalho passam a estar obrigados a apresentar um PCR negativo, já a partir de 1 de março.

Alemães terão de apresentar teste PCR negativo para entrar na Moselle

A partir da próxima semana, todos os alemães que se desloquem à Moselle sem qualquer motivo profissional passam a estar obrigados à apresentação de um resultado negativo à covid-19 para entrar no departamento francês.

"A isenção da obrigação de apresentar um teste PCR de menos de 72 horas à entrada no território nacional será limitada apenas às atividades profissionais", ditaram, num comunidado conjunto, o ministro francês da Saúde, Olivier Véran, e o secretário de Estado para os Assuntos Europeus, Clément Beaune.

Assim, "os trabalhadores fronteiriços que viajam por outras razões que não o trabalho terão portanto de apresentar um teste PCR negativo na fronteira". De acordo com a AFP, serão criados centros de testes na fronteira para estes trabalhadores, como já tinha sido, de resto, proposto pelos líderes do Sarre. O objetivo é testá-los semanalmente. De qualquer forma, estima-se que a medida venha a afetar diretamente a vida de cerca de 45 mil trabalhadores.

Até que a propagação da pandemia e das novas e mais infecciosas variantes seja contida, a recomendação continua a ser, no entanto, o teletrabalho, "sempre que possível".



Em conjunto, as autoridades germânicas e francesas tencionam reforçar os controlos fronteiriços com mais patrulhas, a fim de "garantir a eficácia destas medidas".

O anúncio foi feito no mesmo dia em que o Conselho Europeu deverá reunir-se para discutir não só a situação epidemológica nos Estados membros da UE, mas também a coordenação das suas respostas à pandemia, "com particular ênfase na autorização, produção e distribuição de vacinas, bem como a circulação de pessoas".

Trabalho de grupo

Em alternativa ao encerramento das fronteiras proposto pelo governo central de Berlim este fim-de-semana, as autoridades francesas e alemães criaram um grupo de trabalho conjunto para definir uma estratégia comum e segura para a Grande Região.

A Moselle tem uma das taxas de incidência mais elevadas de França, com cerca de 311 infeções por 100 mil habitantes, em comparação com 175 para a região de Grand Est e 190 a nível nacional. De facto, 5,1% dos testes realizados durante a semana de 15 a 21 de fevereiro foram positivos, contra 2,06% no Grão-Ducado.

Muito abaixo, depois de um regresso ao confinamento com recolher obrigatório e comércio encerrado, a Alemanha tem uma média nacional de cerca de 60 casos.





