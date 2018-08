"Sentia receio e vergonha de entrar num debate público sobre uma questão que, para um homem na nossa sociedade, seria alvo de estigma", escreveu na sua conta de Instagram.

Alegada vítima de Asia Argento diz que não falou antes por medo

Depois de Asia Argento refutar as acusações de Jimmy Bennett no sentido de que fora alvo de assédio e tivera relações sexuais com a atriz e de esta afirmar que o seu companheiro de então, o chef Anthony Bourdain, pagara os 380 mil dólares a que a notícia inicial do New York Times se referia para acabar com uma chantagem, agora é a alegada vítima que aborda o assunto na primeira pessoa.

"Não falei publicamente desta história no início porque escolhi cuidar do assunto em privado com a pessoa que me fez mal", escreveu na sua conta do Instagram, citado pelo diário The New York Times. "Era menor de idade na altura e não pensei que as pessoas compreendessem a questão do ponto de vista de um adolescente", disse. Porém, segundo alega Jimmy Bennett, quando viu que Argento acusava Harvey Weinstein de assédio e violação, "o trauma voltou à superfície" e levou-o a repensar a sua atitude.

Sobre o facto de ter permanecido em silêncio nos últimos tempos, Bennett referiu: "Estava com receio e vergonha de entrar num debate público sobre uma questão que, para um homem numa sociedade como a nossa, seria alvo de estigma".



Entretanto, foi ainda divulgada pelo site TMZ uma foto comprometedora para a atriz e datada de 2013 na qual aparece deitada ao lado do então adolescente, num hotel em Marina del Rey. O site revela ainda mensagens que Argento trocou com um amigo, nas quais admite que teve relações sexuais com Bennett. "Tive sexo com ele e senti-me estranha. Não sabia que era menor até à carta [que o ator lhe enviou]. O público não sabe nada, apenas o que o New York Times escreveu”, referia a atriz ao seu amigo. " Não fui violada, mas paralisei. Ele estava em cima de mim. Depois, disse-me que eu era a fantasia sexual dele desde os 12 anos Quanto à foto, Asia Argento desmentiu ao amigo que significasse alguma coisa.



