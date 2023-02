Foram encontrados excrementos de ratos e produtos contaminados em várias lojas ligadas ao centro de distribuição em Vaux-sur-Sûre, que também faz entregas no Luxemburgo.

Aldi em tribunal por falta de higiene em centro de distribuição

O gigante alemão Aldi compareceu perante o tribunal de Neufchâteau, na província do Luxemburgo, na Bélgica, esta terça-feira, para responder por factos relacionados com a insalubridade das suas instalações.

Segundo o jornal belga L'Avenir, foram encontrados em várias lojas excrementos e vestígios de urina de roedores, ratos mortos e até embalagens roídas nas prateleiras. Foram afetados estabelecimentos na região de Liège, mas também perto da fronteira do Grão-Ducado tais como as de Athus e Florenville.

Todas estas lojas têm em comum o facto de serem fornecidas pelo centro de distribuição do Aldi localizado em Vaux-sur-Sûre, não muito longe de Bastogne. Este armazém de 40.000m² distribui e abastece uma boa parte das lojas Aldi na Valónia, mas também todas as lojas no Luxemburgo. O caso afeta, portanto, até certo ponto, o Grão-Ducado, embora o caso jurídico apenas diga respeito a lojas localizadas na Bélgica.

MP pede multa de 20.000 euros

O processo surgiu na sequência de inspeções da ASFCA (autoridade belga para a segurança alimentar) entre 2020 e 2022. O advogado do Aldi não contestou as acusações, mas insistiu nos esforços feitos pela marca para resolver a situação.

Por outro lado, para a defesa, citada pelo La Meuse, a simples presença de pragas não é suficiente para demonstrar a ausência de métodos adequados para resolver o problema. "O caso não tem em conta a dificuldade de lidar com elas. Com a sua superfície de 40.000m², um armazém como o de Vaux-sur-Sûre é um terreno fértil para a sua reprodução. São mais difíceis de erradicar porque se desenvolvem muito rapidamente. Os métodos mais eficazes, tais como a utilização de placas de cola, são proibidos. O Aldi só pôde contar com empresas especializadas. E foi isso que fez", explicou o advogado.

De facto, o problema parece ter sido resolvido. No entanto, os produtos sujos ou roídos nunca deveriam ter sido expostos nas prateleiras das lojas Aldi. Neste ponto, a defesa admite que não é possível excluir que o problema se situe ao nível do armazém. "Também não podemos dizer com certeza", acrescentou, exigindo, por outro lado, a absolvição do Aldi. O Ministério Público pediu uma multa de 20.000 euros. A sentença será conhecida a 15 de março.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

