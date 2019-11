Alberto Fernández quer aliança progressista na América Latina

Recém-eleito presidente da Argentina escolhe México para visita que realiza esta segunda-feira com o objetivo de conformar um novo eixo que faça frente ao neoliberalismo na América Latina.

Recém-eleito presidente da Argentina escolhe México para visita que realiza esta segunda-feira com o objetivo de conformar um novo eixo que faça frente ao neoliberalismo na América Latina.

Pode estar prestes a formar-se um novo eixo político na América Latina com a aproximação da Argentina ao México como antecipa a edição desta segunda-feira do El País. De acordo com este jornal, este é o motivo da primeira viagem do recém-eleito presidente da Argentina, Alberto Fernández, ao México. Hoje, vai reunir com o seu futuro homólogo na capital mexicana, Andrés Manuel López Obrador, que vê como um aliado para fortalecer na região as forças de esquerda, depois de vários anos de derrotas de governos progressistas e num momento em que a América Latina se debate com uma tormenta social em vários países com executivos conservadores. Alberto Fernández acredita que López Obrador se vai juntar ao Grupo de Puebla, um centro criado recentemente no qual participam cerca de trinta líderes políticos e que o presidente eleito da Argentina ajudou a formar.

O facto é que a escolha do destino desta primeira viagem do líder peronista ao exterior tem uma leitura política que não passa despercebida. Alberto Fernández opta pelo México e não pelo Brasil, principal parceiro económico, mostrando quais vão ser as suas prioridades no âmbito da política externa. A relação entre o presidente eleito da Argentina e Jair Bolsonaro não podia ser pior. O presidente brasileiro afirmou que os argentinos tinham feito uma má escolha e que não estava disposto a cumprimentar o argentino. No discurso de vitória em Buenos Aires, Alberto Fernández fez questão de mostrar-se solidário com Lula da Silva no dia de aniversário do ex-presidente brasileiro. Os dois países são parceiros no Mercosul e dependem economicamente um do outro.

Nesse sentido, Fernández, de acordo com o El País, sente que tudo será mais fácil com López Obrador, incluindo para fazer frente a Bolsonaro. O futuro alto mandatário argentino também quer aproveitar a relação entre os presidentes mexicano e norte-americano para negociar a dívida com o FMI contraída pelo atual presidente conservador, Maurício Macri, que está de saída. Se não chegar a bom porto, o México também será um aliado em López Obrador que dedicou boa parte de seu primeiro ano no cargo a considerar o modelo neoliberal ineficaz e, como Fernández, culpou os mercados pela queda da economia do seu país.

Contudo, o recém-eleito presidente da Argentina terá de convencer o presidente mexicano a abandonar a postura de não ter a política externa como prioridade. López Obrador não sai do país há dois anos e, já como presidente, recusou-se a participar na reunião do G-20 e na Assembleia-Geral da ONU. O presidente eleito da Argentina terá, pelo menos, o apoio do ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Ebrard, que se estabeleceu como uma espécie de chefe de Estado no exterior, assistindo a todos os eventos em nome de López Obrador.

O que é o Grupo de Puebla?

Um dos objetivos da visita ao México é precisamente a promoção do Grupo de Puebla, um think tank criado em julho deste ano formado por cerca de 30 pessoas, entre ex-presidentes, ex-ministros dos Negócios Estrangeiros e políticos latino-americanos. O arquiteto é o ex-candidato à presidência do Chile, Marco Enríquez-Ominami, muito próximo de Fernández, que acompanhou de perto a conceção do grupo, que leva o nome da cidade mexicana onde se realizou a primeira reunião. No entanto, o governo de López Obrador esteve nessa reunião apenas como observador e é por isso que Fernández vai tentar aproximar o México desta iniciativa. Segundo o El País, fontes do executivo mexicano indicam que, embora não esteja dentro das suas prioridades, descrevem como "interessante" a iniciativa, na qual já participam os ex-presidentes brasileiros Lula da Silva e Dilma Rousseff, o equatoriano Rafael Correa e o colombiano Ernesto Samper. O único participante não latino-americano é o ex-chefe do governo espanhol José Luis Rodríguez Zapatero.

De acordo com Enríquez-Ominami ao El País, “os governos conservadores deixaram mais pobres, desigualdade social e económica, e sociedades mais descontentes perante a indolência destes governos em relação à injustiça”.

À procura de uma solução para a Venezuela

Entre outros objetivos, o Grupo de Puebla quer que este eixo latino-americano sirva de alternativa progressista ao Grupo de Lima, alinhado com os Estados Unidos, e de barreira à retórica de confronto que representa o Brasil. Os argentinos que fazem parte deste think thank entendem também que devem fazer frente à política de isolar a Venezuela.

“Todos nós, no grupo, temos uma visão de respeito à soberania e achamos que os problemas da Venezuela devem ser resolvidos democraticamente pelos venezuelanos", afirmou Jorge Taiana, ex-ministro argentino dos Negócios Estrangeiros durante o governo de Cristina Fernández de Kirchner e integrante do grupo.

A próxima reunião do grupo vai ter lugar já no fim-de-semana em Buenos Aires e espera-se que Alberto Fernández reforce o papel da Argentina no grupo que foi fundado em julho. Tudo parece indicar que vai sair um documento estruturante do ponto de vista político sobre a necessidade de conter o avanço do neoliberalismo.

