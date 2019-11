As equipas de socorro encontraram 10 corpos nos escombros, elevando o número de vítimas mortais do maior tremor de terra registado nos últimos 30 anos.

Albânia. Subiu para 40 o número de mortos provocados pelo sismo

O último balanço do sismo de 6.4 na escala de Richter que atingiu a Albânia aponta para mais de 650 feridos. Sem descanso desde as 3h54 horas locais de terça-feira, menos uma no Luxemburgo, as equipas de resgate encontraram esta noite mais 10 corpos nos escombros de um edifício, elevando para 40 o número de vítimas mortais.

"Encontrámos dez novas vítimas mortais à noite", revelou o ministério da Defesa em comunicado, acrescentando que ainda há esperança de encontrar vivas algumas das vítimas presas nos escombros.



O sismo foi o mais forte das últimas décadas neste país dos Balcãs. De acordo com o ministro da Defesa, citado pela Reuters, este é o "pior dos últimos 30 anos".



A União Europeia já se ofereceu para ajudar com militares especializados, equipamentos, material e equipas cinótecnicas. Antes, Itália, França, Roménia, Turquia, Grécia, Croácia, Montenegro, Kosovo e Sérvia já enviaram meios para ajudar a conter os danos provocados pelo abalo.