Agressor de Lyon matou sob crise psicótica e efeito de drogas

O sujeito matou um jovem e feriu nove pessoas na paragem do autocarro porque "ouviu vozes que insultavam Deus e o mandavam matar".

O homem que ontem matou com uma faca um jovem e feriu nove pessoas numa paragem de autocarro em Villeurbanne, Lyon, cometeu os crimes sob um “estado psicótico, com delírios paranóicos” e sob o efeito de estupefacientes.

De acordo com o procurador da Républica de Lyon, Nicolas Jacquet, no depoimento prestado por este indivíduo às autoridades ele assumiu parte da responsabilidade das agressões, mas disse que as cometeu porque “foi obrigado”.

Este homem de origem afegã, na casa dos 30 anos, atacou os passageiros “porque ouviu vozes que insultavam Deus e o mandavam matar”, contou o procurador.

A primeira avaliação psiquiátrica a que foi submetido revela que o indivíduo está sob “um estado psicótico com delírios paranóicos relacionados com a religião e o misticismo”, disse Nicolas Jacquet à imprensa francesa.

E adiantou que todas as buscas realizadas, ao seu telemóvel e ao quarto na residencial onde vive, concluíram para já que este afegão “não está ligado a nenhum grupo terrorista”.

Durante o depoimento o agressor assumiu ainda ter consumido uma grande quantidade de droga, nomeadamente resina de cánabis, antes de cometer os crimes.

"Citações religiosas durante os ataques"

De acordo com o testemunho de pessoas que presenciaram os ataques o agressor proferiu várias citações religiosas durante as agressões. Já outras testemunhas sublinharam o comportamento incoerente e errático do homem, contou o procurador.

Este indivíduo não tinha nenhum antecedente criminal nem estava sinalizado como suspeito de radicalização, nem sequer tinha boletim clínico com problemas psiquiátricos.

O afegão estava a residir temporariamente em Lyon. A primeira vez que chegou a França foi em 2009, tendo depois estado em Itália, Alemanha e Noruega.

Regressou a França, em finais de 2016 e atualmente estava com autorização de residência temporária, em Lyon.