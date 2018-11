Discussão levou o condutor a perder o controlo do veículo que se precipitou do alto de uma ponte.

Agressão a motorista de autocarro na China causa despiste e 15 mortos

Discussão levou o condutor a perder o controlo do veículo que se precipitou do alto de uma ponte.

Uma discussão num autocarro na China levou a agressão do condutor, este perdeu o controlo do veículo, bateu num carro que circulava em sentido contrário e precipitou-se de uma ponte sobre o rio Yangtze, resultando 15 mortos do acidente. Parte do que se passou pode ser visto neste vídeo que foi divulgado pelo jornal Diário do Povo na sua conta do Twitter.



Videos capture the moment a bus in SW China's Chongqing lost control after a driver-passenger fight and plunged into the Yangtze River on Oct. 28, killing 15 people aboard the bus. pic.twitter.com/GztFVgDMOM — People's Daily,China (@PDChina) November 2, 2018

O motorista discutia com uma passageira que o atingiu no rosto com o telemóvel e, distraindo-se por momentos da condução ao responder à agressão, voltou o volante para a esquerda e deixou de controlar a trajetória do autocarro. Em plena ponte, embateu num carro que circulava em sentido contrário e o autocarro acabou por cair do tabuleiro para o rio.

Se o condutor do veículo atingido pelo autocarro sofreu apenas ferimentos ligeiros, no autocarro houve 15 pessoas que perderam a vida, além de um número não especificado de feridos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.