'Muito amigos'. Sánchez e Macron assinam tratado histórico

Telma MIGUEL O presidente francês e o primeiro-ministro espanhol assinam aliança em 10 áreas. França torna-se assim um país central na política da UE com acordos de amizade com Espanha, Itália e Alemanha.

Enquanto França está em greve geral, o seu presidente, Emmanuel Macron, virou-se para a vizinha Espanha para assinar esta quinta-feira um tratado considerado histórico. O presidente francês e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, assinaram em Barcelona um “Tratado de Amizade”, semelhante aos que França tem em vigor com a Alemanha e a Itália. Com esta aliança, França poderá ter um papel central de ligação entre estas quatro maiores economias, que são também os países mais populosos da União Europeia.



O acordo prevê a criação de laços mais profundos em 10 áreas, desde a educação, à defesa e à economia, e juntar as equipas dos dois governos em reuniões regulares para reforçar a sua cooperação na agenda política europeia e internacional. De acordo com um comunicado do Palácio do Eliseu, o objetivo é “coordenar as nossas posições”.

Um dos temas já acordados é que os dois países vão dar prioridade ao ensino da língua do país vizinho, tornando-a a segunda língua mais estudada, a seguir ao inglês.

O 'pipeline' que os uniu: H2MED

Depois de meses em que Sánchez, e também o primeiro-ministro português, António Costa, acusaram Macron de estar a impedir os países ibéricos de participarem ativamente no mercado energético europeu, a amizade entre os três foi selada com um acordo para construir um gasoduto que levaria gás natural e mais tarde hidrogénio verde de Barcelona a Marselha.

Antes disso, Macron opunha-se sistematicamente à aprovação do MidCat, o pipeline que transportaria gás através dos Pirenéus, por motivos ecológicos, mas aceitou uma outra proposta ibérica de uma ligação de Lisboa/Barcelona/Marselha para transportar em 2030 hidrogénio. O acordo para a construção do H2MED foi assinado no princípio de dezembro de 2022 entre Portugal, Espanha e França.

E, aparentemente, levou a uma aproximação entre os líderes ibéricos e o francês. Ao site da Euronews, Ignacio Molina, um investigador espanhol em política externa, salientou que com esse passo “as relações melhoraram” e França e Espanha “têm interesses em comum, em questões de energia, comércio e relações com África. E ambos têm também interesse em fazer reformas na União Europeia”.

Macron é, aliás, um dos proponentes da nova Comunidade Política Europeia, que reúne 44 países, e que pretende fazer frente à ameaça de leste da Rússia e da Bielorrússia. Também tem apoiado a reforma das instituições europeias através de um processo de consulta aos cidadãos, chamado Conferência sobre o Futuro da Europa.

Sánchez a tentar fazer Espanha grande outra vez

O calendário da assinatura desta nova promessa de amizade não passou despercebido. Espanha irá presidir ao Conselho da União Europeia no segundo semestre de 2023 e esta poderosa relação irá ajudar Sánchez a reunir mais consensos em Bruxelas. Sobretudo nas matérias que Madrid considera prioritárias para a sua agenda europeia: a soberania energética da União e o controle da inflação sobre a alimentação e a energia.

Depois da saída de Angela Merkel, a Alemanha tornou-se um país menos importante nas decisões europeias. Com a subida ao poder da nova primeira-ministra Giorgia Meloni, em Itália, representando a extrema-direita, Roma tornou-se também mais isolada. Espanha está por isso a aproveitar o momento em que o país de 47 milhões de habitantes poderá tornar-se mais relevante politicamente na cena internacional.

O local da assinatura do acordo também não terá sido por acaso. Hector Sánchez Margalef, um investigador do Centro de Assuntos Internacionais de Barcelona, disse ao Euronews que o motivo para a cimeira decorrer na capital da Catalunha “tem a ver com a energia e com o recente acordo para construir um gasoduto entre Barcelona e Marselha”.

Mas há ainda um outro motivo, de política interna, para o governo espanhol ter agendado a assinatura deste acordo para a capital da Catalunha. Depois da enorme tensão entre o governo central e o movimento separatista catalão, que levou à prisão de nove políticos, Sánchez tem procurado acalmar os ânimos. E recentemente perdoou e libertou os responsáveis de um referendo de 2017 sobre a independência da região, que estavam presos há quatro anos.

