O tribunal considerou que o agente dos serviços secretos suecos passou segredos importantes durante mais de uma década.

Mundo 2 min.

Contra-espionagem

Agente sueco condenado a prisão perpétua por espiar para a Rússia

Telma MIGUEL O tribunal considerou que o agente dos serviços secretos suecos passou segredos importantes durante mais de uma década.

Peyman Kia, de 42 anos, foi condenado a prisão perpétua por espionagem agravada e por ter passado documentos secretos para os serviços de inteligência militar russos, GRU. Um tribunal de Estocolmo condenou ainda o seu irmão mais novo, Payam, de 35 anos, a 10 anos de prisão.



O tribunal considerou que os dois atuaram em conluio para extrair e passar para o GRU "informação prejudicial à segurança da Suécia". Segundo um artigo do Guardian, que cita o acórdão do juiz Mans Wigen, os dois traíram a confiança do seu país ao colaborar com a Rússia "que é a maior ameaça para a Suécia".

Peyman Kia foi agente dos serviços de segurança e contra-informação suecos, Sapo, e dos serviços secretos das forças armadas, incluindo a agência de segurança externa (Must) e do KSI, uma unidade top-secret responsável pelos espiões suecos além-fronteiras.

Zelensky afirma intenção de recuperar Crimeia e pede mais armas "O nosso objetivo é libertar todos os nossos territórios", disse por videoconferência no Fórum de Davos, na Suíça.

Rússia terá pago 50 mil euros pelas informações

Payam foi acusado de planear o crime e de ter feito os contactos com o GRU, tendo passado 45 dos 90 documentos que Peyman reuniu.

Os dois irmãos foram presos em 2021 quando o Sapo percebeu que tinha uma "toupeira" entre as suas fileiras. A audiência foi conduzida à porta fechada e a totalidade do acórdão não foi publicada por questões de segurança.

Segundo a parte do acórdão citada pelo The Guardian, o tribunal considera que "há partes deste puzzle que estão em falta", mas o material reunido chega para condenar os irmãos. Os dois fizeram saber que irão recorrer da sentença.

Entre 2016 e 2017, Peyman Kia esteve na posse de cerca de 50 mil euros que resultam, segundo o tribunal, de pagamentos feitos pela Rússia em troca dos serviços prestados, segundo considerou o tribunal.

Têm surgido a público revelações sobre a infiltração de Moscovo nos serviços secretos europeus nos últimos meses, desde que a invasão da Ucrânia reacendeu uma guerra fria e de contra espionagem entre a Federação Russa e a UE e os seus aliados.

Há menos de um mês, um tribunal alemão submeteu a prisão preventiva um cidadão denominado Carsten L., por alegada traição. Carsten L. era funcionário dos serviços secretos alemães (BND), em Berlim, e terá passado informação altamente sensível, incluindo segredos de Estado, a uma agência russa durante o ano de 2022.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.