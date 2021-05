A agente ficou ferida depois de ter sido esfaqueada várias vezes pelo agressor, que foi detido ao final da manhã após tentar a fuga.

Agente da polícia esfaqueada em esquadra perto de Nantes

Uma mulher polícia foi esfaqueada esta amanhã, em La Chapelle-sur-Erdre, perto de Nantes.

Segundo o site France Bleu, o agressor da agente da polícia municipal, que ficou ferida, ainda fugiu mas acabou por ser preso. Várias lojas da cidade foram evacuadas.

De acordo com informações das autoridades à Radio France, o atacante esfaqueou a agente várias vezes, tendo levado a sua arma de serviço antes de fugir de carro e depois a pé, até ser finalmente detido já ao final da manhã.

As motivações do crime ainda não são conhecidas, sabe-se apenas, avança o France Bleu, que o suspeito foi à esquadra da polícia para tratar de documentos do carro, quando atacou a agente, que se tentou defender.

O agressor atingiu também outros dois polícias que ficaram feridos, na mão e no braço e terão sido, posteriormente, efetuados disparos.

Por precaução as autoridades ativaram o plano especial de segurança, fecharam as escolas e o comércio e aconselharam as pessoas a manterem-se em casa.

