Agente alemão preso por espionagem para a Rússia

Telma MIGUEL

Um tribunal federal alemão decidiu esta quinta-feira a prisão preventiva do cidadão alemão identificado como Carsten L. sob a acusação do crime de traição. Segundo a investigação, o funcionário dos serviços secretos alemães (BND) terá passado informação “altamente sensível”, incluindo segredos de Estado, a uma agência secreta russa, durante o ano de 2022, segundo refere a nota da Procuradoria Federal Alemã. O apartamento e o local de trabalho do agente detido em Berlim foram alvo de buscas.

O agente foi preso na quarta-feira à tarde e foi apresentado ao juiz na quinta-feira, 22 de dezembro, que por causa da natureza do crime decretou a prisão preventiva de Carsten L.

Segundo a revista Spiegel, o chanceler alemão Olaf Scholz foi informado com semanas de antecedência que uma prisão estaria iminente, e que decorriam investigações sobre a existência de um agente duplo dentro das fileiras do BND. Outro jornal alemão admite a existência de mais “toupeiras” infiltradas no serviço secreto alemão.

Outrora um centro da espionagem e contra espionagem entre os dois blocos políticos, durante a chamada Guerra Fria, Berlim parece voltar a fervilhar de atividade no contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e por extensão entre a Rússia e toda a União Europeia.

