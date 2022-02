O clima de tensão na fronteira entre os dois países culminou, esta segunda-feira, no reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk por parte de Moscovo. Eis algumas perguntas e respostas para perceber como chegamos aqui.

Afinal, o que se está a passar entre a Rússia e a Ucrânia?

Maria MONTEIRO Esta segunda-feira, Vladimir Putin reconheceu a independência das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, e determinou o envio de tropas para a região. A decisão de Moscovo está a ser amplamente condenada pelo ocidente, pois constitui uma violação da soberania ucraniana e do direito internacional e põe em causa o cessar-fogo negociado pelos acordos de Minsk em 2015.

A legitimação da independência dos dois territórios do Donbass ucraniano por parte da Rússia — reforçada pela assinatura de tratados de amizade e assistência mútua com os líderes de Donetsk, Denis Pushilin, e Lugansk, Leonid Pásechnik —, é a manobra mais agressiva de Moscovo na crise geopolítica das últimas semanas na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.

A decisão pode abrir caminho à entrada da Rússia em território ucraniano para um conflito armado em grande escala, anulando os esforços diplomáticos que têm sido encetados pela União Europeia.

Eis algumas perguntas e respostas para perceber como chegamos aqui:

Este pode ser um momento decisivo no conflito?

Sim, uma vez que o reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk pode justificar a entrada de tropas russas em território internacionalmente reconhecido como ucraniano. Moscovo já fez saber, aliás, que enviou militares para "manutenção da paz" na região. A posição assumida pela Rússia representa uma violação dos acordos de Minsk de 2015, que negociaram o cessar-fogo entre o exército ucraniano e as tropas pró-russas nestes territórios e determinaram o seu regresso ao controlo da Ucrânia. Apesar de serem constantemente postos em causa pelas manifestações de violência que eclodiram ao longo dos anos, estes acordos eram o único entrave para impedir uma guerra aberta.

A Rússia prepara-se para invadir a Ucrânia?

Até ao momento, Vladimir Putin negou qualquer pretensão de invasão, mas as movimentações militares que tem realizado na fronteira com o país vizinho têm alarmado o ocidente e fazem crer o contrário. Desde janeiro, a Rússia destacou para aquele território mais de 100 mil soldados, ação que diz ser necessária para garantir a segurança do país, mas que é encarada como uma ameaça sem precedentes desde o final da Guerra Fria. Por sua vez, os Estados Unidos e a NATO têm vindo a reforçar a sua presença militar no leste europeu e o seu apoio financeiro e militar à Ucrânia.

Mas como é que tudo isto começou?

A Ucrânia e a Rússia partilham laços económicos, históricos, culturais e religiosos seculares. Ambas fizeram parte da União Soviética, extinta em 1991. Depois de conquistar a independência, a Ucrânia foi-se aproximando do mundo ocidental e, consequentemente, rompendo com o passado soviético russo. A cimeira da NATO que decorreu em Bucareste, em 2008, foi vista como um ponto de viragem nas relações entre Moscovo e o ocidente, pois foi nessa altura que a Ucrânia e a Geórgia manifestaram interesse em integrar a aliança militar transatlântica — posição inaceitável para o regime de Putin, que posteriormente invadiu a Geórgia para uma guerra curta que, aos olhos da Rússia, serviria de aviso à NATO e à UE. Desde aí, a deterioração das relações entre russos e ucranianos foi contínua.

Por que aconteceram os protestos de Euromaidan?

Em 2013, o então presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, esteve muito perto de assinar um acordo comercial com a União Europeia, mas terá recuado por pressão económica de Moscovo. Ora, isto levou milhares de ucranianos a sair à rua para reclamar uma maior integração europeia. Esta onda de manifestações, que se prolongou durante vários meses e contou com o apoio da UE e dos Estados Unidos, ficou conhecida como Euromaidan e culminou na deposição do governo de Yanukovych. Os líderes que se sucederam adotaram uma postura mais pró-europeia, o que desagradou à Rússia.

Onde entra a anexação da Crimeia?

A península da Crimeia, situada no sul da Ucrânia, sempre foi vista como russa pelos russos. Com a ameaça do avanço da NATO no flanco leste europeu, a Rússia decidiu invadir e anexar a Crimeia em 2014, originando a maior crise nas relações entre ocidente e oriente desde a Guerra Fria. A anexação foi considerada ilegal pela NATO e condenada por vários líderes mundiais. Ainda hoje não é reconhecida por grande parte da comunidade internacional.

O que é que a Rússia reivindica?

Ao longo dos anos, Moscovo tem visto com crescente preocupação o estreitar de relações entre a Ucrânia e o ocidente. Para a Rússia, a expansão da NATO para leste representa um cerco ao país e fragiliza a sua segurança. Por isso, exige que a aliança militar defensiva se comprometa publicamente a não integrar a Ucrânia e a retirar as suas forças do leste europeu, nomeadamente de países que outrora pertenceram à União Soviética ou ao Pacto de Varsóvia — a Polónia, Hungria e Estónia, por exemplo, fizeram parte da aliança militar implementada pelos russos em resposta à NATO, mas mais tarde juntaram-se ao lado do ocidente. Estas reivindicações foram veementemente rejeitadas por Washington.

Por que é que a Ucrânia é tão importante para a Rússia?



Em julho de 2021, Vladimir Putin escreveu um ensaio intitulado Sobre a unidade histórica de russos e ucranianos, em que afirmava que ambos os países formam "um todo" e culpava "forças divisoras" por criar uma barreira entre eles. Segundo "a visão dominante do nacionalismo russo", a Ucrânia "é um elemento central da identidade russa". Por isso, ver os ucranianos aliarem-se à oposição causa "muita raiva e frustração na Rússia, que se sente traída por um irmão".

Além disso, há uma minoria da população ucraniana que é de etnia russa e fala russo. Mas há quem diga que a razão principal do interesse pela Ucrânia é estratégica e prende-se com a necessidade de assegurar que todos os países que fazem fronteira com a Rússia são seus aliados, por questões de defesa e segurança. Para Putin, o ideal seria que as nações periféricas seguissem o exemplo da Bielorrússia, com quem tem feito exercícios militares conjuntos.

