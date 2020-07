Até agora, o uso obrigatório de máscara só se exigia nos transportes públicos. Numa altura em que o país ultrapassou a barreira das 30 mil mortes associadas à covid-19, Emmanuel Macron mudou de ideias.

Afinal, França deve mesmo impôr o uso da máscara obrigatória

Emmanuel Macron quer que o uso de máscaras seja "obrigatório em todos os locais públicos fechados" a partir de 1 de Agosto, observando que há "sinais" de que a pandemia não vai abrandar.

"Fazemo-lo no transporte, funciona muito bem, mas a regra é pouco irregular em locais públicos fechados, o que significa que as coisas têm de ser organizadas", disse Macron numa entrevista na TF1 e na France 2, em que "recomendou que todos os nossos cidadãos usassem a máscara tanto quanto possível quando estão no exterior e, especialmente, quando estão num local fechado.

França ultrapassou recentemente a barreira das 30 mil mortes atribuídasà infeção provocada pelo novo coronavírus. Apesar de terem pedido máxima prudência, as autoridades de saúde estão preocupadas com a aproximação do período de férias, já esta semana que arranca com as comemorações do feriado nacional de 14 de julho, em que se comemora a Tomada da Bastilha.

