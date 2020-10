O tribunal administrativo de Berlim anulou a obrigação imposta pelas autoridades aos bares e restaurantes da capital alemã de fechar todos os dias entre 23:00 e 06:00 para conter a propagação da covid-19.

Afinal bares e restaurantes de Berlim não vão fechar à noite

O tribunal administrativo de Berlim anulou a obrigação imposta pelas autoridades aos bares e restaurantes da capital alemã de fechar todos os dias entre 23:00 e 06:00 para conter a propagação da covid-19.

Afinal, já não fecham. A decisão é do tribunal administrativo de Berlim e foi anunciada esta sexta-feira. Surgiu na sequência de vários pedidos de anulação de empresários da restauração de Berlim, que se opõem às restrições noturnas, impostas desde 10 de outubro.



Ainda há a possibilidade de se voltar atrás na decisão, já que ainda pode ser alvo de recurso no tribunal administrativo superior de Berlin-Brandenburg, noticiou a agência Lusa.

O anúncio da medida que causou polémica foi anunciada há precisamente uma semana, por Angela Merkel, durante uma conferência de imprensa consequente de um encontro com os presidentes de câmara das 11 maiores cidades da Alemanha e principais focos de propagação do novo coronavírus no país. Nessa conferência, a chanceler alemã informou que iria impor novas restrições se o número de infeções não estabilizasse em 10 dias.

O Governo alemão repetiu esta semana estar muito preocupado com a progressão dos contágios no país, sendo que o país registou, hoje, um novo recorde de casos, com mais 7.334 pessoas infetadas em 24 horas.

Durante os fins de semana, bares e restaurantes de Berlim, cuja vida nocturna é um fator essencial na sua economia, ficam habitualmente abertos toda a noite e por eles circulam milhares de pessoas. O encerramento noturno destes estabelecimentos representa mais um duro golpe para a economia da cidade, já fortemente atingida pelo fecho de discotecas determinado há vários meses.



Segundo a agência Lusa, só as discotecas, representaram mais de 1,5 mil milhões de euros na economia alemã em 2018.

