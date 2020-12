Presidente da Comissão Europeia e primeiro-ministro britânico dizem que vale a pena fazer um "último esforço".

Afinal as negociações do Brexit não terminam este domingo

Presidente da Comissão Europeia e primeiro-ministro britânico dizem que vale a pena fazer um "último esforço".

Afinal o prazo para as negociações sobre o futuro das relações da UE com o Reino Unido não termina hoje, depois de Ursula von der Leyen e Boris Johnson terem decidido fazer "um último esforço adicional", "mesmo nesta fase tardia.

Numa declaração conjunta, e transmitida pela Pesidente da Comissão Europeia, os dois dirigentes apontam que, "apesar da exaustão após quase um ano de negociações, e apesar de vários prazos-limite terem sido sucessivamente falhados", consideram que “" responsável neste momento fazer um esforço adicional".

"Deste modo, mandatámos os nossos negociadores para continuarem as conversações para ver se é possível chegar a um acordo, mesmo nesta fase tardia”, a menos de três semanas do final do ano e do período de transição.

Para já não há novo prazo no horizonte.

com Agências



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.