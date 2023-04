Durante décadas, Abramovich, que vivia em Londres e tinha casa de férias em Portugal, negou beneficiar de relações privilegiadas com o líder do Kremlin.

Afinal, Abramovich era mesmo próximo de Putin

Telma MIGUEL Durante décadas, Abramovich, que vivia em Londres e tinha casa de férias em Portugal, negou beneficiar de relações privilegiadas com o líder do Kremlin.

Uma história comovente sobre Vladimir Putin contada na publicação israelita Ynet há alguns anos pôs um grupo de jornalistas de investigação na pista das ligações entre um dos mais conhecidos oligarcas e o ditador russo. Na peça, publicada esta semana, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ, na sigla em inglês) estabelece que Roman Abramovich, o antigo dono do clube de futebol Chelsea, serviu de pombo correio a Putin na concretização de negócios. Até aqui, Abramovich sempre negou associações ao Kremlin e chegou a apresentar-se como uma ponte de entendimento entre Moscovo e o ocidente.



A história que os jornalistas recuperaram remonta a 2005. Numa visita de Estado a Israel, Putin encontrou-se com uma antiga professora que lhe tinha dado aulas na sua cidade natal de São Petersburgo. Após esse encontro, o presidente russo começou a enviar a Mina Yuditskaya-Berliner pequenas somas de dinheiro, acabando por lhe comprar um pequeno apartamento no centro de Telavive avaliado em 190 mil euros.

“Um homem muito grato e generoso”

O artigo do ICIJ reproduz os desabafos da professora idosa à publicação Ynet: “Quando me mudei para o apartamento chorei. Putin é um homem muito grato e generoso”. A história espalhou-se pelas primeiras páginas do resto da imprensa israelita como prova rara de que Putin, o líder implacável que conquistou a Crimeia em 2014, afinal tinha um coração bondoso.

Quem são os oligarcas russos que estão na mira do Ocidente? Estrangular financeiramente o grande círculo de bilionários próximo do Kremlin: a resposta ocidental à invasão da Ucrânia é congelar as contas bancárias, moradias e navios de luxo dos oligarcas russos.

Mas com esta história piedosa foi possível puxar um fio à meada. Examinando os registos financeiros, os jornalistas chegaram à conclusão de que a origem do dinheiro para a compra do apartamento era uma conta ‘offshore’ controlada por Roman Abramovich, um nome familiar em Portugal pelo seu patrocínio dos futebolistas portugueses.

“Os registos incluem uma escritura de doação sobre a transferência de 245 mil dólares (224 mil euros, aproximadamente) de uma empresa controlada por Abramovich no Chipre para Yuditskaya-Berliner, no mesmo dia em que foi comprado o apartamento em Telavive”, refere o artigo escrito por Spencer Woodman, por Greg Miller e pelo israelita Uri Blau.

Durante décadas, Abramovich, que vivia em Londres e tinha casa de férias em Portugal, negou beneficiar de relações privilegiadas com o líder do Kremlin. O que lhe foi particularmente útil nos anos em que o KGB envenenava com substâncias radioativas opositores no Reino Unido, sob a impassividade do governo inglês.

Andrew Reiss, um perito sobre a Rússia que foi consultado, referiu que a forma como a compra do apartamento foi processada “corresponde perfeitamente à forma como os entendimentos não escritos e piscadelas e acenos estão no coração do sistema da era Putin”.

Os documentos agora divulgados fazem parte de um ‘tesouro’ desenterrado pelo grupo de jornalistas ICIJ, pelo Washington Post e pela israelita Shomrim.

Nacionalidade portuguesa e dono do Chelsea na era Mourinho

Nome bem conhecido dos portugueses, Abramovich comprou o célebre clube de futebol londrino Chelsea em 2003, e contratou o treinador português José Mourinho, então a liderar a equipa do Futebol Clube do Porto e no apogeu da sua carreira. Nos anos seguintes, conseguiria contratar vários jogadores portugueses, tendo pago, segundo o jornal Record, cerca de 165 milhões de euros, com estas transferências. O Chelsea, até então um clube obscuro do oeste de Londres, tornou-se famoso, conquistando vários títulos e sendo uma referência para os adeptos portugueses.

Em 2021, invocando ter descoberto antepassados sefarditas na comunidade judaica de Hamburgo, o oligarca russo consegue obter nacionalidade portuguesa – ao abrigo de uma lei que concede este privilégio aos descendentes dos judeus ibéricos.

De acordo com a revista Forbes, em 2022 Abramovich estava entre as 150 pessoas mais ricas do mundo.

Na sequência da invasão da Ucrânia, e com a sua popularidade a cair a pique e receio de vir a ser vítima de sanções, em maio de 2022 Abramovich vendeu o Chelsea por quase 5 mil milhões de euros. No início desse ano, semanas antes da invasão da Ucrânia, Abramovich transferiu o equivalente a 4 mil milhões de euros em bens para os seus filhos. Entre esses bens, estariam iates, aviões e propriedades de luxo.

Neste momento, Abramovich é uma das 1499 personalidades russas e bielorrussas, entre oligarcas, políticos e militares, banidas na União Europeia. Não se sabe o seu paradeiro exato, podendo estar em Israel, país de que se tornou cidadão em 2018 invocando as suas raízes sua origem judaica. Algumas fontes sustentam que depois de ter vendido o Chelsea regressou a Moscovo.

A sua moradia da Quinta do Lago, no Algarve, avaliada em 10 milhões de euros, está neste momento apreendida ao abrigo da regulamentação europeia que determinou o congelamento de bens de oligarcas russos em território da UE.

