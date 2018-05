Serviços secretos da Ucrânia forjaram o assassínio de Arkady Babchenko como forma de denunciar um alegado plano russo para matá-lo.

Afinal, a morte de Babchenko foi encenada

Anunciada na terça-feira com direito a pormenores descritivos, a morte na sua casa de Kiev do jornalista russo Arkady Babchenko foi, afinal, uma encenação dos serviços secretos ucranianos para denúncia de um alegado plano das autoridades russas com o objetivo de matá-lo, tendo sido detido um homem que terá ligações ao assunto.

Isto mesmo foi explicado numa conferência de imprensa com a participação do próprio Babchenko, durante a qual Vasyl Hrytsak, elemento dos referidos serviços secretos, se referiu ao processo como "uma vitória sobre aqueles que pretendiam assassinar o jornalista".

As informações indicavam que Babchenko morrera na ambulância a caminho do hospital, depois de ter sido atingido com três tiros quando chegava a casa. Seguiu-se a acusação das autoridades ucranianas na direção de Moscovo que ripostou, exigindo uma investigação e negando qualquer responsabilidade.

Agora, o escritor e jornalista revelou ter sido informado, há cerca de um mês, da existência de um plano para o assassinar. "Enterrei muitos colegas e amigos e conheço bem o sentimento de dor. Lamento ter feito isto, mas agradeço aos serviços secretos por me salvarem a vida", disse. Na ocasião, o jornalista pediu mesmo desculpa à mulher, Olechka, que avisara as autoridades ao descobrir o corpo "ensaguentado" do marido.

Entretanto, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, classificou o processo como uma "farsa com objetivos propagandísticos".

