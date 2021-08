Caos no aeroporto com milhares de pessoas desesperadas para sair do país, depois da tomada do poder pelos talibãs, levou ao cancelamento dos voos comerciais. França e Alemanha já estão a preparar voos de repatriamento.

Voos comerciais cancelados no aeroporto de Cabul

Os voos comerciais a partir de Cabul foram cancelados. A decisão foi tomada na sequência do caos que se instalou no aeroporto da cidade, com milhares de pessoas a tentarem sair do país, após os talibãs terem retomado o poder no Afeganistão, este domingo.

"Não haverá voos comerciais do aeroporto Hamid Karzai, para evitar roubos e pilhagens. Por favor, não acorram ao aeroporto", pedem as autoridades responsáveis pelo aeroporto de Cabul, numa mensagem enviada à imprensa, citada pela Al Jazeera.

Pelo menos cinco pessoas terão sido mortas, em circunstâncias por apurar, no aeroporto Hamid Karzai, quando centenas de pessoas tentavam entrar à força em aviões que saíam da capital afegã, de acordo com relatos de testemunhas à agência Reuters. Uma das testemunhas diz ter visto os corpos de cinco pessoas a serem levados para um veículo, enquanto outra afirma não ser claro se as vítimas foram mortas a tiro ou numa debandada. As tropas norte-americanas, que estão a controlar o aeroporto, dispararam para o ar para dispersar a multidão, confirmou um funcionário norte-americano.

A Autoridade da Aviação Civil do Afeganistão avisa no seu site que o espaço aéreo de Cabul foi libertado para as forças militares ainda no território e aconselha os aviões comerciais em trânsito a alterarem as suas rotas. O organismo avisa que qualquer trânsito pelo espaço aéreo de Cabul não será controlado.

Entretanto, a Alemanha e a França vão enviar para o Afeganistão voos militares para retirarem os respetivos cidadãos nacionais, sobretudo funcionários diplomáticos, refere a agência Lusa.

A primeira ligação aérea para retirada de cidadãos franceses organizada pelo executivo de Paris deve ocorrer até ao fim do dia desta segunda, disse a ministra das Forças Armadas, Florence Parly.

A rotação de voos vai efetuar-se entre uma base francesa nos Emirados Árabes Unidos e a capital do Afeganistão.

De acordo com a ministra vão ser repatriados "algumas dezenas de franceses" assim como vão ser retirados do Afeganistão "pessoas que se encontram" sob a proteção de Paris.

Já a Alemanha enviou hoje para Cabul o primeiro aparelho de transporte (A400M) da Força Aérea para retirar do Afeganistão pessoal da embaixada, cidadãos alemães e trabalhadores afegãos contratados localmente.

No domingo, partiu da capital afegã um aparelho norte-americano, com 40 cidadãos alemães a bordo e que já se encontra no Qatar, de acordo com a televisão ARD.

Vários elementos da embaixada da Alemanha ainda se encontram no terminal militar do aeroporto de Cabul, protegidos por soldados dos Estados Unidos, disse no domingo o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas.

A prioridade concedida à evacuação de diplomatas já levou vários ativistas afegãos a protestarem, sobretudo face às imagens que vão surgindo nas redes sociais de centenas de pessoas a forçarem a entrada em aviões este domingo. "Este é o nosso aeroporto, mas estamos a ver diplomatas a serem evacuados enquanto esperamos com total incerteza", critica Rakhshanda Jilali, uma ativista dos direitos humanos que estava a tentar chegar ao Paquistão, numa mensagem à agência noticiosa Reuters.



