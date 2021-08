Desde a tomada de poder pelos talibãs que o caos se instalou no aeroporto da capital do Afeganistão, com uma multidão de pessoas a tentar sair do país.

Mundo 1

Afeganistão

Vídeo. Afegãos entregam bebés a soldados pelo muro do aeroporto de Cabul

Ana Patrícia CARDOSO Desde a tomada de poder pelos talibãs que o caos se instalou no aeroporto da capital do Afeganistão, com uma multidão de pessoas a tentar sair do país.

Nos últimos dias, as imagens que chegam do Afeganistão, sobretudo do aeroporto de Cabul, são de uma população desesperada por abandonar um país agora governado pelos talibãs.

Várias centenas estão há dias nas imediações do aeroporto, na esperança de conseguir apanhar um avião. O caos instalou-se e pelo menos 12 pessoas morreram nos tumultos. Os talibãs também apelaram aos cidadãos para irem embora se não tiverem a documentação necessária para saírem do país. "Não queremos magoar ninguém".

No entanto, as forças talibãs instalaram postos de controlo fora do aeroporto, levantando o receio de que mesmo as pessoas com os documentos necessários para deixar o Afeganistão, possam não conseguir chegar aos seus voos de evacuação.

Em imagens divulgadas pela imprensa internacional, pessoas passam bebés e crianças pelo arame farpado do muro do aeroporto para soldados que estão do outro lado. Multidões desesperadas que entregam os filhos aos soldados americanos na esperança de as levar para um local seguro.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já veio dizer que o "caos" após a retiradas das tropas do Afeganistão era inevitável. "A ideia de que poderia haver uma forma de escapar sem causar caos, não sei como isso poderia ter acontecido", revelou ao canal ABC News. O chefe de Estado negou também as críticas de que os Estados Unidos deveriam ter feito mais na planificação para a evacuação e retirada, que foi marcada por cenas de violência e caos, enquanto milhares tentavam fugir dos talibãs.





Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.