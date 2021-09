O vale de Panshir, um enclave de difícil acesso, era o último foco da oposição armada aos talibãs.

Talibãs anunciam controlo total do vale de Panshir

Os talibãs anunciaram esta segunda-feira que controlam totalmente o vale de Panshir, onde se tinha organizado a resistência desde que o movimento tomou o poder no Afeganistão, em meados de agosto.

"Com esta vitória, o nosso país saiu completamente do marasmo da guerra. As pessoas vão viver agora em liberdade, paz e prosperidade", declarou, em comunicado, o principal porta-voz do movimento fundamentalista Zabihullah Mujahid.

"Rebeldes foram mortos e os restantes fugiram. A respeitável população de Panshir foi resgatada aos sequestradores. Nós garantimos que ninguém será alvo de discriminação. São todos nossos irmãos e trabalharemos em conjunto para um país e um objetivo", acrescentou.

O vale de Panshir, um enclave de difícil acesso, situado a 80 quilómetros a norte de Cabul, era o último foco da oposição armada aos talibãs, que conquistaram o poder em 15 de agosto e conseguiram a retirada das últimas tropas estrangeiras no país duas semanas depois.

Reduto antitalibã de longa data, a zona, tornada conhecida no final dos anos 1990, pela ação do comandante Ahmed Shah Massoud, assassinado pela rede terrorista Al-Qaida em 2001, abriga a Frente Nacional de Resistência (FNR).

Liderada por Ahmad Massoud, filho do comandante Massoud, a FNR integra membros das milícias locais e antigos membros das forças de segurança afegãs que chegaram à zona quando o resto do Afeganistão caiu nas mãos dos talibãs.

O Panshir nunca foi ocupado, quer durante a ocupação soviética nos anos 1980, ou durante a ascensão dos talibãs ao poder uma década depois.

Esta madrugada, a FNR propôs um cessar-fogo e uma retirada dos talibãs da zona. "Em troca, pediremos as nossas tropas que se abstenham de qualquer ação militar", de acordo com um comunicado da FNR, divulgado depois de informações darem conta perdas pesadas sofridas pelo movimento durante o fim de semana.

