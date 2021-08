"Estamos a fazer tudo para tirar as pessoas de lá", garantiu François Bausch à RTL que avança com a notícia. Devido ao caos no aeroporto, as tropas dos EUA não deixam ninguém entrar.

Afeganistão

Seis residentes do Luxemburgo impedidos de entrar no aeroporto de Cabul para regressar a casa

Redação "Estamos a fazer tudo para tirar as pessoas de lá", garantiu François Bausch à RTL que avança com a notícia. Devido ao caos no aeroporto, as tropas dos EUA não deixam ninguém entrar.

Às 14h30 desta sexta-feira, seis residentes luxemburgueses tentaram entrar no aeroporto internacional de Cabul para regressar ao Grão-Ducado, mas não conseguiram, noticia a RTL.

A situação está muito caótica no acesso ao aeroporto com milhares de afegãos desesperados a concentrarem-se no local para tentar sair do país tomado pelos talibãs. As tropas norte-americanas formaram barricadas em redor do espaço e o aeroporto é patrulhado pelos talibãs.

Ainda esta manhã se ouviram disparos. Perante toda esta situação tensa as pessoas estão proibidas de entrar pelas tropas norte-americanas e foi isso que aconteceu com os seis residentes no Luxemburgo que queriam hoje regressar ao Grão-Ducado.

"Estamos a fazer tudo para tirar as pessoas de lá", garantiu Francois Bausch, o ministro da Defesa em declarações à RTL, salientando que os seis residentes do Luxemburgo estão já a ser auxiliados e ajudados em Cabul, capital do Afeganistão.

De acordo com a RTL um Hércules C-130 com um piloto luxemburguês a bordo estava no aeroporto, tendo voado de Islamabad, no Paquistão, para Cabul para o repatriamento dos luxemburgueses regressando depois à capital do Paquistão. Aí, o avião militar A400 do Luxemburgo, traria as seis pessoas para casa. Este avião chegou quinta-feira ao Paquistão. Já o avião Hércules C-130 teve de regressar vazio, ao aeroporto paquistanês.

Contudo, é possível que ainda hoje haja um segundo voo da missão Bélgica-Luxemburgo a partir de Cabul e que poderá trazer os seis residentes do Grão-Ducado que ficaram retidos na capital afegã, avança a RTL.

De acordo com o ministro da Defesa, não importa em que avião ou voo os residentes luxemburgueses venham, o importante é chegarem a Islamabad, para regressarem a casa.

