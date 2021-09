Alguns dos intérpretes que colaboraram com o Reino Unido ainda estão no Afeganistão e correm, agora, perigo de vida.

Afeganistão

Reino Unido divulga por acidente dados pessoais de 250 afegãos

Redação Alguns dos intérpretes que colaboraram com o Reino Unido ainda estão no Afeganistão e correm, agora, perigo de vida.

Mais de 250 afegãos que ajudaram o Reino Unido e procuram sair do Afeganistão, após a tomada de poder do governo taliban, tiveram os seus dados eletrónicos divulgados por engano pelo ministério da Defesa britânico.

De acordo com a BBC, a falha aconteceu por causa de um e-mail enviado em nome do programa de recolocação e assistência aos afegãos que trabalharam para o governo britânico (Afghan Relocations and Assistance Policy) para mais de 250 afegãos sem que os endereços ficassem ocultos. À BBC, um intérprete admitiu que "este erro pode custar a vida dos intérpretes, sobretudo daqueles que permanecem no Afeganistão. Alguns dos que não perceberam o erro responderam a sobre a situação em que se encontravam ou o local onde se escondiam. "O e-mail contém fotos de seus perfis e dados de contato", acrescentou.

"Pedimos desculpas a todos os afetados por esta violação e estamos a trabalhar para garantir que isso não volte a acontecer", disse um porta-voz do Ministério da Defesa britânico, que já pediu desculpa pelo erro e garantiu que "foi aberta uma investigação sobre a violação de informações da equipa de Política de Assistência para a Relocação de Afegãos".

De acordo com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, permanecem no Afeganistão 311 pessoas elegíveis para o programa britânico de transferência e assistência. O e-mail em causa continha uma mensagem de esperança para estes intérpretes de que o governo britânico estaria a fazer todos os possíveis para os retirar do país. 30 minutos depois, o ministério enviava novo e-mail a pedir a todos os intérpretes para alterarem os endereços eletrónicos.

