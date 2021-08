Os talibã tomaram o controlo de três distritos no norte do Afeganistão e aproximaram-se do vale de Panjshir, uma região situada a cerca de 150 quilómetros de Cabul e que é hoje considerada o bastião da resistência aos homens que tomaram o poder em quase todo o país.

Quem são os afegãos que resistem aos talibãs no vale de Panjshir

Os talibã tomaram o controlo de três distritos no norte do Afeganistão e aproximaram-se do vale de Panjshir, uma região situada a cerca de 150 quilómetros de Cabul e que é hoje considerada o bastião da resistência aos homens que tomaram o poder em quase todo o país.

De acordo com a Reuters, os distritos de Bano, Deh Saleh e Pul e-Hesar foram recapturados por talibãs na semana passada, depois de estas zonas terem ficado sob o controlo de forças anti-talibãs. Segundo fontes dos talibãs, há agora um cerco ao vale de Panjshir onde se concentram cerca de 9 mil combatentes liderados por Ahmad Masood.



Estes homens são na sua maioria ex-militares afegãos e pessoal das forças especiais treinadas durante a ocupação norte-mericana. A região foi anteriormente um reduto de combatentes que, sob a liderança de Ahmad Shah Masud, pai de Ahmad Masud, se opuseram aos militares soviéticos nos anos 80 e depois aos talibãs antes de 2001. Ahmad Shah Masud foi assassinado por terroristas da Al Qaeda alguns dias antes dos ataques do 11 de Setembro nos Estados Unidos.

Na semana passada, Ahmad Masud, de 32 anos, afirmou ao The Washington Post que está "pronto a seguir os passos" do seu pai, juntamente com os combatentes mujahideen "que estão prontos para enfrentar novamente os talibãs". O porta-voz da Frente Nacional de Resistência, Ali Maisam Nazary, informou a AFP que têm o apoio de aproximadamente 9 mil combatentes.

Nazary afirmou também que o antigo primeiro vice-presidente do país, Amrullah Saleh, que se proclamou presidente interino do Afeganistão na terça-feira, está em Panjshir. "Escolheu ficar no país e não fugir", numa indireta ao ex-presidente Ashraf Ghani.

No domingo passado, os talibãs deram a Masoud quatro horas para se render. Masoud salientou que "a única forma de avançar é através de negociações". "Não queremos que rebente uma guerra", acrescentou. No entanto, assegurou que os seus apoiantes estão prontos a lutar no caso de uma ofensiva talibã na região. "Querem defender, querem lutar, querem resistir contra qualquer regime totalitário", sublinhou.

Ahmad Masud já pediu ajuda aos Estados Unidos e Europa, defendendo que "milhões de afegãos partilham os seus valores". "Há muito que lutamos para ter uma sociedade aberta, uma sociedade onde as raparigas possam tornar-se médicas e a nossa imprensa possa relatar livremente, onde os nossos jovens possam dançar e ouvir música ou assistir a jogos de futebol em estádios que foram utilizados pelos talibãs para execuções públicas".

