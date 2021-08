Combatentes talibans afirmam controlar já 90% do território do Afeganistão.

Afeganistão

Presidente afegão responsabiliza saída abrupta dos Estados Unidos pela ofensiva taliban

Desde que as tropas norte-americanas começaram a abandonar o Afeganistão, em maio, os taliban empreenderam uma ofensiva conquistando dezenas de localidades.

"A razão da nossa situação atual é que a decisão [de abandono dos Estados Unidos] foi tomada abruptamente", afirmou o Presidente, Ashraf Ghani, citado pela AFP, acrescentando que já tinha avisado Washington sobre as "consequências" de uma retirada.

Nas últimas semanas, o avanço dos taliban intensificou-se, com os combatentes a afirmarem mesmo ter tomado o controlo de mais de 90% do território afegão. Por seu lado, Cabul negou estas informações e minimizou a importância dos avanços feitos pelos insurgentes este verão, salientando que lhes falta valor estratégico, mas sem conseguir inverter a sua ofensiva.



O Presidente afegão anunciou que as autoridades elaboraram um plano para controlar os taliban, considerando que a situação neste país devastado pela guerra estará "sob controlo no prazo de seis meses".

Depois do discurso, as duas câmaras do parlamento emitiram uma declaração conjunta expressando o seu apoio ao plano de segurança de Ghani. Os deputados também declararam o seu apoio aos direitos humanos e das mulheres, à liberdade de expressão e ao exército afegão, "que sacrifica as suas vidas pela nação".

Em resposta, o grupo taliban emitiu uma declaração aos meios de comunicação social, chamando "disparate" às observações do líder afegão e avisando Ghani de que "o seu tempo acabou", relatou a Al Jazeera.

