Afeganistão

Presidente afegão fugiu com várias viaturas cheias de dinheiro

A denúncia é de um diplomata russo que indica que Ashraf Ghani deixou um dos veículo cheio de dinheiro na pista de aterragem por não conseguir meter tudo no helicóptero em que fugiu.

O ex-presidente afegão Ashraf Ghani terá alegadamente levado consigo várias viaturas cheias de dinheiro quando fugiu do país e foi mesmo forçado a deixar parte da sua fortuna no meio da pista do aeroporto, afirmou o porta-voz da Embaixada da Rússia no Afeganistão, Nikita Ischenko, numa entrevista à RIA Novosti, esta segunda-feira.

"Quanto à queda do regime, caracteriza-a de forma bem eloquente a maneira como Ghani fugiu do Afeganistão: quatro carros estavam cheios de dinheiro, tentavam colocar uma parte do dinheiro num helicóptero, mas nem tudo cabia. E parte do dinheiro foi deixado na pista de aterragem", denunciou Ischenko.

Segundo Zamir Kabulov, chefe do Segundo Departamento da Ásia do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, o agora ex-presidente afegão "foi duvidosamente eleito, governou mal e acabou vergonhosamente" ao fugir do país. "Ele merece ser julgado pelo povo afegão", afirmou.

Após a chegada dos talibans à capital afegã, Cabul, o antigo líder afegão demitiu-se do seu posto e deixou o país, dizendo que a sua decisão visava "evitar derramamento de sangue".

Segundo a Al Jazeera, o ex-presidente, a sua esposa, o seu chefe de pessoal e o seu conselheiro de Segurança Nacional mudaram-se para a capital do Uzbequistão, Tashkent. Contudo, fontes do canal russo RT afirmam que Ghani e a sua esposa se encontram atualmente no Tajiquistão.

