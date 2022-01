Pelo menos nove crianças morreram e outras quatro ficaram feridas numa explosão no leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, informou o gabinete do governador local nomeado pelos Taliban.

Óbito

Nove crianças morrem em explosão no Afeganistão

Num comunicado, o gabinete do governador referiu que a explosão ocorreu quando um carrinho que vendia alimentos atingiu um antigo morteiro não detonado no distrito de Lalopar, no leste da província de Nagarhar.

As autoridades locais não forneceram, até ao momento, mais pormenores. A província em questão é encarada como um reduto do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI), que tem realizado vários ataques no Afeganistão desde que os talibãs assumiram o controlo do país em meados de agosto passado.

O EI tem operado no Afeganistão desde 2014 e realizado dezenas de ataques que, na maioria das vezes, têm como alvo a minoria muçulmana xiita do país.

O Afeganistão está entre os países com o maior número de minas terrestres não detonadas e outras munições relacionadas com décadas de guerra e conflitos.

Quando este tipo de material bélico é detonado de forma acidental, as vítimas são frequentemente crianças.

